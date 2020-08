Koronavírus

Jelentősen visszaesett a Louvre látogatottsága

Külföldi érdeklődők hiányában jelentősen visszaesett nyáron a világ egyik leglátogatottabb múzeumának, a párizsi Louvre-nak a látogatottsága, miután a koronavírus-járvány miatt a nem európai turisták előtt zárva vannak a francia határok: júliusban a tavalyi évhez képest 75, augusztusban pedig 60 százalékkal csökkent a látogatók száma - jelezte csütörtökön a múzeum.



Az augusztus végig előzetesen megvásárolt jegyeket is beleszámítva, az igazgatóság adatai szerint 550 ezren keresték fel júliusban és augusztusban a Louvre-t, akiknek csaknem nyolcvan százaléka francia.



A koronavírus-fertőzés miatti kötelező maszkviselés ellenére a hazai közönség hűséges maradt a Louvre-hoz, amely változatos programokat kínált egész nyáron, családoknak, fiataloknak és kifejezetten párizsi lakosoknak is.



Az elmúlt években a múzeum látogatóinak alig 20-25 százaléka volt francia.



A látogatottság egyébként megfelel a július 6-i újranyitáskor előirányzott célszámoknak, a múzeum ugyanis előre számolt azzal, hogy jelentősen vissza fog esni az internetes jegyeladás a nem európai külföldi turisták elmaradása miatt. A megelőző években az amerikaiak és a kínaiak érkeztek a legnagyobb számban nyaranta a Louvre-ba, idén a szomszédos európai országok turistái, a németek, a hollandok és a belgák adták a külföldi látogatók jelentős részét.



Miközben az elsősorban a jegybevételből gazdálkodó múzeum pénzügyi helyzete aggasztóvá vált, a látogatók számára soha annyira nem volt ideális a Louvre gyűjteményeinek megtekintése, mint jelenleg, amikor is nem kell a szokásos tömegtől és lökdösődéstől tartani a festmények előtt.