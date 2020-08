Megemlékezés

Puskás, a musical - Augusztus 20-án előbemutató az Erkel Színházban

Puskás, a musical címmel nagyszabású zenés színházi produkció készült Szente Vajk rendezésében. A legismertebb magyar életéről szóló darab előbemutatója augusztus 20-án lesz az Erkel Színházban.



"A musical 1937-ben indul, amikor Puskás Öcsit a Kispest 10 évesen leigazolta, és 1960-ban zárul, amikor a Real Madrid mezében négy gólt lőtt a BEK döntőjében. A darab mélylélektani történet arról, hogyan lesz egy fiúból a világ legjobb játékosa" - mondta Szente Vajk a musical hétfői budapesti sajtóeseményén.



Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára kiemelte: a koronavírus-járvány elleni sikeres hazai fellépésben az egészségügyi dolgozók munkája mellett a művészeti-kulturális élet szereplőinek példamutató magatartása is fontos szerepet játszott.

Szabó László producer elmondta: a musical bemutatóját a Hősök terére tervezték, de a járványügyi helyzet egyelőre felülírta az eredeti elképzeléseket. A mostani előbemutatót ötszáz néző előtt tartják, a hivatalos bemutató várhatóan jövőre lesz.



"Puskás 1945. augusztus 20-án mutatkozott be a magyar válogatottban az Üllői úton, és rögtön góllal vette ki részét Ausztria 5-2-es legyőzéséből. Pontosan 75 évvel később, 2020. augusztus 20-án 15 és 19 órakor tartjuk meg a róla szóló musical előbemutatóját az Erkel Színházban. A darab egy ikon története, aki mindazt képviseli, amit mi magyarok jónak, szépnek tartunk saját magunkban. A musical barátságól, hűségről, hazaszeretetről, szerelemről és csibészségről szól" - jegyezte meg Szabó László.



A darabot Galambos Attila és Szente Vajk írta, a zeneszerző Juhász Levente, a díszletet Rákay Tamás, a jelmezeket Kovács Yvette Alda tervezte, a koreográfus Túri Lajos Péter, a zenei vezető Károly Katalin.



A főszereplő Veréb Tamás, az Aranycsapat tagjai közül például Grosicsot Berettyán Nándor, Bozsikot Fehér Tibor, Kocsist Cseh Dávid Péter, Hidegkutit Solner Dániel alakítja. Szerepel a darabban mások mellet Farkas Mihály egykori honvédelmi miniszter (őt Nagy Sándor játssza), Östreicher Emil, aki Puskást a Real Madridba vitte (Szerednyey Béla), Sebes Gusztáv szövetségi kapitány (Cseke Péter), a rádióriporter Szepesi György (Harsányi Levente) vagy Puskás madridi csapattársa, Alfredo Di Stéfano (Nagy Balázs). A szerzők mindössze két fiktív alakot írtak a darabba: a főhőssel nem szimpatizáló Vörös elvtársat és Klárát, aki viszonzatlanul szerelmes Puskásba.



Szöllősi György sportújságíró, a darab szakértője szerint a Puskás-musicallel új művészi nemzedék állít emléket különleges műfajban az Aranycsapat hőseinek, akikből ezekben a pillanatokban válik történelmi személyiség. "Hihetetlen és nagyon megható látni, hogy Czibor Zoltánt például, akivel éjszakákat beszélgettem át, akiről könyvet írtam, Ember Márk alakítja, lányaim egyik kedvence, aki négyéves volt Czibor halálakor".



Mint elhangzott, a nagyszabású látványelemekkel kísért produkcióban huszonegy színész, hatvan táncos (köztük négy kerekesszékes), harminc gyerekszereplő látható, húsz dal hangzik el, lesznek artisták és tűzijáték is kíséri az előadást.



A musical támogatói között van a Civil Út Alapítvány, amelynek segítségével hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő emberek, gyerekek is meg tudják nézni az előadást. A Magyar Kórházszövetség közreműködésével pedig augusztus 19-én este a budapesti kórházakban dolgozók tekinthetik meg az előadás főpróbáját ingyenesen a Erkelben, előzetes regisztráció után.