Kultúra

Elhalasztják a Gotham Awards díjátadó gálát

Két hónappal elhalasztják és 2021 januárjában rendezik meg az alacsony költségvetésű filmeket jutalmazó Gotham Awards díjátadó ceremóniáját - írja a The Hollywood Reporter.



Az Oscarhoz és a Golden Globe-hoz hasonlóan a Gotham Awards díjátadót rendező nonprofit Független Film Project (Independent Filmmaker Project - IFP) is a koronavírus-járvány miatt döntött úgy, hogy elhalasztja a gálát.



Az IFP bejelentése szerint a 30. díjátadó gálát a szokásos november vagy december helyett január 11-én rendezik meg. A díjazottakat filmesekből, kritikusokból álló kis létszámú zsűrik választják ki. A filmeket október elsejéig lehet benyújtani elbírálásra, a jelölteket november 12-én jelentik be.