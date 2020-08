Kultúra

Hatvanöt film versenyez a Hét Domb Filmfesztivál döntőjében

Hatvanöt film, köztük öt nagyjátékfilm került az idei Hét Domb Filmfesztivál döntőjébe, amelyet október 5. és 11. között negyedik alkalommal rendeznek meg Komlón. 2020.08.04 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A versenyre hét kategóriában 125 filmet küldtek az alkotók, a fesztiválon animációs, természet-, dokumentum-, kis- és nagyjátékfilmek, egyéb filmek mellett a diákok külön kategóriában nevezték alkotásaikat. A műveket háromtagú zsűri: Rofusz Ferenc rendező, Pokorny Lia színművész és Réz András esztéta értékeli majd.



A versenyprogramban szerepel a többi közt Mosonyi Szabolcs Vad erdők, vad bércek című természetfilmje és Tóth Barnabásnak Akik maradtak című filmje is.



A szervezők beszámolója szerint a bírálók jelezték, hogy a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából nem készült átfogó film, a határon túli filmesek közül 4-5 alkalommal szerepeltették érintőlegesen az eseményt. Csanád-Csongrád megye létrejöttéről ugyanakkor többen is készítettek filmet, több alkotás foglalkozott a koronavírus-járvánnyal és nagyon jó portréfilmek készültek az elmúlt évben. Az egyéb kategóriából négy zenei klipet emelt ki a zsűri és megemlítették a fesztiválra nevezett filmetűdöket, ajánlókat.



A tervek szerint a versenyfilmek október 5-től 11-ig láthatók majd naponta reggel 9-től 21 óráig a Komlói Színház- és Hangversenyteremben, valamint élőben online a fesztivál oldalán. A részletes programot szeptember 17. után hozzák nyilvánosságra. Ha a koronavírus-járvány miatt ismét korlátozásokat vezetnek be, csak online vetítéseket tartanak.



A döntőbe került filmek a fesztivál előtti két hétben láthatók lesznek fesztivál honlapján, a nézők ez idő alatt szavazhatnak kedvenc filmjükre. A legtöbb szavazatot elérő alkotás lesz a IV. Hét Domb Filmfesztivál közönségdíjasa.