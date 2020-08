Programajánló

Pénteken indul a Szentendrei Teátrum

Pénteken kezdődik Szentendre nagymúltú nyári szabadtéri programsorozata, a Szentendrei Teátrum. A kulturális kínálatban egyebek mellett ősbemutatók, koncertek és felolvasószínházi premierek is szerepelnek - tájékoztatta az MTI-t az intézmény.



Augusztus 7-én rendhagyó gálával nyitja meg 52. nyári évadát a Szentendrei Teátrum. A Szabad terek - Nyitott lelkek nyitórendezvény meghívott művészei a Teátrum hőskorához és a közelmúlt sikeres évadjaihoz kötődnek.



A színházi rendezvények kiemelkedő eseménye Sényi Fanni és Sardar Tagirovsky Függöny című darabjának ősbemutatója, amely Moliére, Bulgakov, Szophoklész, Racine, Mnouchkine, Mandel és Shakespeare művei, valamint a szereplők és alkotók improvizációi alapján jön létre a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatónak közreműködésével.



Augusztus 22-én magyarországi premierként láthatja a közönség Didier Caron izgalmakat és feszültséget ígérő Hamis hang című kamaradarabját Nagy Dániel Viktor és Vasvári Csaba főszereplésével, Ujj Mészáros Károly rendezésében.



A szegedi MASZK Egyesület, az Orlai Produkciós Iroda és a FÜGE közös előadásában augusztus 16-án Grecsó Krisztián-Bíró Bence Megyek utánad című drámája látható.



Augusztus 9-től felolvasószínházi bemutatók várják a közönséget.



A zenei kínálatban többek között a Borbély Műhely és Binder Károly közös koncertje szerepel, de Garázsbanda címmel koncertszínházi előadás is lesz, együttműködve a DEKK Színházzal, a FÜGÉ-vel és a Kőszegi Várszínházzal.



A Gyerekteátrum keretében három színházi előadás várja a kicsiket vasárnap délelőttönként a Dunaparti Művelődési Ház udvarán.



Az idei év különlegessége, hogy a teátrumi programok ősszel és télen is folytatódnak újabb, immár kőszínházi előadásokkal és színházi együttműködésekkel.



A Szentendrei Teátrum idei házigazdája Nagy Dániel Viktor színművész, a színházi előadások főbb helyszínei a Ferenczy Múzeum és a Dunaparti Művelődési Ház udvara, a közönséget a járványhelyzet egészségügyi előírásaihoz alkalmazkodva biztonságos nézőterekkel várják.