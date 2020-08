pāda-yātrā

Zarándoklat a változásért - Mert a változáshoz lépni kell!

Idén nyáron is útnak indult a pāda-yātrā, a Krisna-hívők éves gyalogos zarándoklata, amely ebben az évben Székesfehérvárt követően a Velencei-tó és a Balaton környéki városokat, üdülőhelyeket látogatja végig.

A zarándokok végig énekléssel, tánccal kísérik útjukat, sőt a zarándoklat utolsó két napjára egy ökrösfogat is csatlakozik a menethez. A különleges indiai hangszereket és dallamokat, a csodaszép keleti öltözékeket, színes szárikat mindenhol nagy érdeklődéssel csodálják, és az együtt éneklő, színes és vidám gyalogos menetet mindenhol nagy örömmel fogadják.



A pāda–yātrā tradíciója eredetileg Indiából származik, az ott élők elsősorban vallási célzattal vettek részt gyalogosan vagy ökrös szekérrel tett zarándoklatokon, de nem egyszer prominens politikusok vagy tanítók is vállaltak gyalogos utazást azzal a céllal, hogy szorosabb kapcsolatba tudjanak kerülni a társadalom különböző csoportjaival, tudják őket személyesen oktatni az életüket érintő témákról, vagy ösztönözni őket az együttműködésre.



A magyar pāda–yātrā zarándokcsapat elsősorban Krisna-hívő lelkészekből, fiatal szerzetes tanulókból és önkéntesekből áll. A Krisna-hívők 3 évtizede munkálkodnak azon, hogy természetközelibb, vidámabb, boldogabb életvitelhez hozzák közelebb a magyar lakosságot. Gyaloglásukkal most arra kívánják ráirányítani a figyelmet, hogy ebben a bizonytalansággal és veszélyekkel teli időszakban minden eddiginél nagyobb szükség van a lelki tudatosság fejlesztésére, az egyének és közösségek összefogására, egy élhetőbb, biztonságosabb, emberibb világ megteremtésére. Ehhez azonban változtatni kell a modern fogyasztói társadalom által belénk nevelt, jól megszokott, az élvezetek mohó hajszolására épülő, önző, személytelen életmódunkon. A hívők úgy gondolják, hogy az a fajta egyszerű életmód, melyben kevesebb a tárgy, ám több az emberi kapcsolat, melyben kevesebb a fogyasztás, de erősebb a kapcsolat Istennel és a lelkünkkel, nemcsak az egyén, hanem az egész társadalom hasznára válik.

A zarándoklat mottója ezért: "Úton a változásért"

Zarándoklatukkal pozitív alternatívát kínálva szeretnék a gyakorlatban is bemutatni, hogy az egyszerű élet és emelkedett gondolkodás, az erőszakmentes, tiszta, (környezet)tudatos életmód, és egy ősi meditáció, a Hare Kṛṣṇa mantra éneklésének gyakorlása a fenntartható, békés és boldog élet alternatíváját jelenti mindenki számára.



A zarándoklat keretében folytatják tavaly megkezdett faültetési akciójukat is, ezzel is ráirányítva a figyelmet a Föld és lakói megóvásának közös, mindannyiunkat érintő kötelezettségére. A zarándoklat így egyben a tudatos felelősségvállalásra is felhívja a figyelmet, a természet és nem utolsó sorban a társadalom egésze iránti felelősségvállalásra. Az ember hatással van a környezetékre, életmódunkat és viselkedésünket ezért úgy érdemes alakítani, hogy az mások számára is biztonságos és örömteli legyen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy le kellene mondani az örömforrásokról. A legjobb dolgok ugyanis - a barátok, a család, a közösség, a zene, az ima ereje, vagy az örök lelki-spirituális értékek - mind-mind ingyen vannak!



Helyszínek és időpontok:



augusztus 1. Székesfehérvár (délután szállás elfoglalása)

augusztus 2. – délután: Balatonfüred

augusztus 3. – de. Érd, délután: Balarama-jayanti házi fesztivál a szálláshelyen

augusztus 4. – délelőtt: Várpalota, délután: Veszprém

augusztus 5. – Tata, Tatabánya

augusztus 6. - Keszthely

augusztus 7. – Siófok

augusztus 8. – Velencei-tó körül (ökrös szekér fogattal)

augusztus 9. – Velencei-tó körül (ökrös szekér fogattal)

augusztus 10. – Programzárás (reggeltől házi fesztivál: az Úr Jagannatha érkezése, program: záró lakoma)