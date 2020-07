Kultúra

Torontói Filmfesztivál - Horvát Lili és Mundruczó Kornél filmje is szerepel a programban

Horvát Lili és Mundruczó Kornél filmje is szerepel a szeptemberi Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) programjában, amelyet a szervezők csütörtökön hoztak nyilvánosságra. 2020.07.30 19:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bejelentés szerint a fesztiválon műsorra tűzött alkotások csaknem a felének nő a rendezője vagy a társrendezője.



Horvát Lili második nagyjátékfilmje, a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre világpremierjét a velencei filmfesztiválon tartják szeptember elején, ezután mutatják be az észak-amerikai fesztiválon.



A szeptember 10. és 19. között zajló torontói fesztivál programjában többek között Spike Lee, Thomas Vinterberg, Naomi Kawase és Halle Berry új alkotásaival, valamint Mundruczó Kornél első külföldi produkciójával, a Pieces of a Woman című drámával szerepel majd együtt - derült ki a Variety.com cikkéből.



Horvát Lili filmjében a valóság és képzelet csúszik össze egy szerelmes nő fejében. Márta, a negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen a férfival. Ám hiába vár a Szabadság híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt.



Mundruczó Kornél angol nyelvű filmje egy tragikus otthonszülés következményeinek történetét meséli el Bostonban. Miközben a fiatal édesanya (Vanessa Kirby) gyásza egész családját megrázza, a nő saját utat választ, amely során nemcsak megtanul együtt élni a veszteségével, de képessé is válik a továbblépésre.



A szervezők a fesztivál zárófilmjének Mira Nair A Suitable Boy című drámasorozatát választották annak jeleként, hogy lassacskán elmosódnak a film és televízió közötti éles határvonalak.



A programba beválogatott 50 produkció 46 százalékát készítette női rendező vagy társrendező, ami jelentős előrelépés a tavalyi 36 százalékos arányhoz képest. A mustrán debütál rendezőként az Oscar-díjas Regina King One Night in Miami című filmjével, és Halle Berry a Bruised című thrillerjével. Bemutatják Roseanne Liang Shadow In The Cloud, Tracey Deer Beans, Sonia Kennebeck Enemies of the State és Chloé Zhao Nomadland című filmjét is.



Cameron Bailey, a TIFF társelnöke és művészti igazgatója kiemelte: "elérkeztünk egy olyan vízválasztóhoz, amelynél az egész filmvilág elismeri, hogy a női hangok túl régen alulreprezentáltak". Így aztán elérkezettnek látták az időt arra, hogy több ilyen filmet helyezzenek előtérbe - fűzte hozzá.



Idén a velencei filmfesztivál programjában is kiegyenlítettebb a nemek egyensúlya: a versenyfilmek 44 százalékát rendezték nők, holott egy évvel korábban mindössze két nő által rendezett film került a mezőnybe.



A 45. kiadásához érkezett TIFF rendszerint a szeptembertől februárig tartó filmes díjszezon nyitánya. A járvány azonban idén alaposan felforgatta a fesztiválnaptárt és a torontói filmmustra is nagy változtatásokkal zajlik majd. Rendeznek hagyományos vetítéseket, de sok programot autós moziba szerveztek, hogy jobban megfeleljenek a járvány terjedését megakadályozó szabályoknak, és virtuális bemutatók is tarkítják a műsort.

Számos stúdió, köztük a Netflix, a Warner Bros., a Focus vagy a Fox Searchlight idén nem Torontóban mutatja be Oscarra szánt produkcióit. A Variety.com értesülése szerint néhány forgalmazó számára túl nehéznek tűnt a torontói szereplés megszervezése, a sztárok nem utaznak a pandémia és az esetleg szükséges karantén miatt, a virtuális premierek értékét pedig sokan megkérdőjelezik.



Joana Vicente, a TIFF társelnöke és igazgatója elismerte, hogy nem volt könnyű dolguk a program összeállításánál és egyes filmesek meggyőzésénél, hogy szerepejenek a fesztiválon új munkájukkal.



Miközben nagy szükség van a fesztiválra, hogy elindítsa a filmek pályafutását a világban és eljuttassa a filmeket a közönséghez, számos olyan alkotás is volt, amely inkább kivár a jövő évig a premierjével. Mivel így több kézenfekvő választás kiesett a programból, a szervezőknek mélyebbre kellett meríteniük. "Ez pedig lehetővé tette, hogy friss, más és tényleg izgalmas filmes válogatást gyűjtsünk össze" - fogalmazott.



Vicente arra is kitért, hogy a fesztivál elől jár a mozis élmény hirdetésében. "Meg kell őriznünk ezt a közösségi művészeti formát, amelyet mindannyian szeretünk" - mondta.



A fesztivált szeptember 10-én Spike Lee dokumentumfilmje, az American Utopia nyitja meg, amely David Byrne Broadway-előadása alapján készült.