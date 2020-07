Kultúra

Verdi és Beethoven műveivel indul a Scala milánói operaház őszi évadja

Az operaház helyett a milánói dómban lesz az első előadása - Giuseppe Verdi Requiemjével - a március óta zárva tartó Scala operaháznak, amelynek szeptember 4-én újrainduló programját Dominique Meyer intendáns hétfőn mutatta be. 2020.07.28 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Verdi Requiemjét a koronavírus-járványban elhunyt betegek emlékének szenteli Európa legnagyobb operaháza. Olaszországban több mint 35 ezren haltak meg, több mint felük Lombardia tartományban.



A milánói székesegyházat és a világhírű operaházat egyszerre zárták le február 23-án. "A dóm és az operaház is a milánóiak otthonának számít" - mondta Gianantonio Borgonovo esperes.



A koncertre 600 férőhelyet tudnak biztosítani a székesegyházban. Óvintézkedésként a dóm minden hajójához külön be- és kijáratot biztosítanak. A koncertet élőben közvetíti mások mellett az olasz közszolgálati televízió. A Requiemet szeptember 7-én Bergamo, szeptember 9-én Brescia város dómjában is előadják, mindkét város a járvány által leginkább sújtott települések közé tartozik.



Szeptember 12-én nyitja újra kapuit a Scala az egészségügyi dolgozóknak szentelt koncerttel: a választás Beethoven 9. szimfóniájára, vagyis az Örömódára esett, amely az Európai Unió himnusza is egyben. A több mint 2000 férőhelyes operaházba 740 nézőt engednek be, a családtagokat együtt, ugyanabban a páholyban igyekeznek elhelyezni.



Az operaház járvány utáni programját bemutató sajtótájékoztatón Giuseppe Sala milánói polgármester, aki egyben a színházat üzemeltető alapítvány elnöke, elmondta, hogy az utóbbi hónapokban több mint tízszer írták újra a Scala őszi újraindulását a korlátozó intézkedések alakulásához igazodva. "Egy nem változott soha: az újraindulás vágya" - hangsúlyozta Sala. Hozzátette, a Scala "nem csak egy színház, Milánó város és Olaszország jelképe".



Dominique Meyer az őszi programból kiemelte a koncertként előadott Traviatát Zubin Mehta vezénylésével, szintén Giuseppe Verditől az Aidát, amelynek karmestere Riccardo Chailly lesz, valamint Giacomo Puccini Bohémélet című operáját, amelynek a Franco Zeffirelli rendezte változatát viszik színre.



Az intendáns elmondta, hogy az utóbbi hónapokban mintegy 150 előadás elmaradása miatt az operaház 23 millió euró jegyárbevételtől esett el, mindazonáltal a hiányt fedezik a szponzorok és a takarékossági intézkedések.



Ami a jövő évi programot illeti, Meyer szerint talán októberre készül el. A szokásos december 7-i téli idénynyitó operaelőadás részletei sem ismertek még.



A Scala intendánsa személyesen nyitotta újra az operaház bejárati ajtóit, amikor július 6-án az első "főpróba"-koncertet tartották a követendő óvintézkedések felmérésére. Az volt az első alkalom, hogy három hónap után ismét nézők léptek az operaházba.