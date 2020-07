Programajánló

Elmarad Emir Kusturica és a The No Smoking Orchestra koncertje

A Margitszigeti Szabadtéri Színház a továbbiakban is azon dolgozik, hogy Kusturicáék zenéje a jövőben mihamarabb eljuthasson a magyar közönséghez. 2020.07.23 04:30 MTI

Elmarad Emir Kusturica és a The No Smoking Orchestra pénteki koncertje a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.



A jegyek visszaváltásáról vagy cseréjéről a szabadter.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők - közölte a Margitszigeti Szabadtéri Színház szerdán az MTI-vel.



A margitszigeti színház vezetése és a Szerbiából érkező zenekar mindent megtett annak érdekében, hogy a Kusturica vezette együttes a meghirdetett időben felléphessen Budapesten, ám ez a jelenleg érvényben levő beutazási szabályok bevezetése miatt nem lehetséges.



A Margitszigeti Szabadtéri Színház a továbbiakban is azon dolgozik, hogy Kusturicáék zenéje a jövőben mihamarabb eljuthasson a magyar közönséghez.