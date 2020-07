Kultúra

Filmtörténeti kiállítás és VR-élménytár nyílt a szegedi Belvárosi moziban

Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője a csütörtöki átadón azt mondta, az ország legrégebben folyamatosan működő filmszínházában csaknem egymilliárd forintnyi beruházás valósult meg uniós támogatásból és önkormányzati forrásból. Kívül-belül felújították az art deco stílusú műemlék épületet, korszerűsítették a termeket és a technikát.



A fejlesztés második lépéseként az egykori oldalpáholyok helyén a Belvárosi mozi történetét és a mozgókép fejlődését - a némafilmtől a 3D-s virtuális valóságig - végigkísérő kiállítás nyílt. A tárlaton a korabeli plakátok, legendás sztárok fotói és muzeális vetítőgépek vezetnek el a legkorszerűbb digitális technikáig, miközben a látogatók megismerkedhetnek mozitermek névadói - Zsigmond Vilmos, Balázs Béla és Csőke József - munkásságával is.



A tárlat különlegessége A fény mester című Zsigmond Vilmos előtt tisztelgő negyedórás VR-film. A Mátyássy Áron rendezte alkotás kerettörténetét egy családi legenda adja, mely szerint Zsigmond Vilmosnak 16 éves korában a vásárban egy cigány asszony megjósolta, hogy egyszer híres ember lesz. A készítők ezt a történetet továbbgondolva mutatják be a szegedi születésű Oscar-díjas operatőr életének néhány epizódját.



A mozi épületének harmadik emeletén nyílt VR-élménytárban öt függőszékben és két állomáson a folyamatosan frissülő kínálatból csaknem száz film közül választhatnak a látogatók, és kipróbálhatják a legújabb játékokat is.



A vendégeket a vetítések előtt is újdonság fogadja: a mozi előcsarnokában egy, a filmtörténet klasszikusait megidéző, a műemléki tér lehetőségeit kiaknázó animációs filmet láthatnak.