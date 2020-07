Közlekedés

Elkészült a Fonó új, szabadtéri színpada

A Pajta falát megnyitották, így nagy méretű szabad levegős helyszín alakult ki két színpaddal. A régi, Pajta-béli nagyszínpad mellett épült egy új kisszínpad a grillteraszon, ahol növények zöld ölelésében asztaloknál foglalhatnak helyet a vendégek - szerepel a Fonó közleményében, amelyet pénteken juttatott el az MTI-nek.



Mint írták, a július 15-én kezdődő nyári szabadtéri sorozatban fiatal zenekarok és ismert, nagy nevek egyaránt fellépnek a Fonó Budai Zeneházban. Vendég lesz többek között Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, a Cimbaliband, a Canarro, a Gáspár Károly trió, a Dresch Vonós Quartet, a Muzsikás együttes és Kacsó Hanga, valamint Csík János és a Mezzo is.



Bemutatkozik a Darvas-Szakál-Soós trió, a Max & Kata, valamint az Ég alatti 3 is. A koncertek egy része ingyenes, azokra a koncertekre, amelyekre jegyet kell váltani, a szervezők biztosítanak elővételi kedvezményt. A koncertek mellett táncházakra is várják a közönséget a Pajta fapadlós, ezúttal már szabadtéri, szabad levegős helyszínére.