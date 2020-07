Liget Budapest

Szerkezetkész a Magyar Zene Háza

Elkészült a Magyar Zene Háza tetőszerkezete, ezzel elsőként ez a ház lett szerkezetkész a Liget Budapest projekt keretében készülő új épületek között. 2020.07.09 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A különleges, organikus formájú házat a világhírű japán építész, Fudzsimoto Szou tervezte, számos egyedi, Magyarországon eddig nem látott megoldást alkalmazva - mondta el a beruházás csütörtöki helyszíni sajtótájékoztatóján a projekt miniszteri biztosa.



Baán László hozzátette, hogy az épülethez méltó lesz a tartalom is. Eddig sehol nem volt átfogó magyar zenetörténeti kiállítás, most azonban a földalatti szinten állandó és időszaki kiállítóterek is helyet kapnak majd, számos interaktív elemmel. A tervezett első kiállítás a magyar pop- és rockzene történetét fogja bemutatni.



A ház földszintjén koncerteket, zenei eseményeket rendeznek majd, a különleges tetőszerkezet rejtette emeleten pedig a zenepedagógiai műhelyeket és a könyvtárat helyezik el.



Gyorgyevics Benedek, a beruházó Városliget Zrt. vezérigazgatója az épület innovatív megoldásaira hívta fel a figyelmet: a ház "láthatatlan falát" 94 darab, egyes szakaszokon 12 méter magas üvegtábla alkotja, a tetőzetet csaknem száz, egyedi tervezésű lyuk töri át és a Magyar Zene Háza környezeti terhelése is minimális lesz a speciális hűtési és fűtési rendszereknek köszönhetően.



Mint rámutatott, a Liget Budapest projekt keretében már felépült a Városliget közelében az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, megújult a komáromi Csillagerőd, a Szépművészeti Múzeum és a Millennium Háza (korábban Olof Palme Ház), de a parkrekonstrukció is jól halad, a nemrég átadott Nagyjátszóteret például hetente több mint 10 ezren látogatják.



Rövidesen szerkezetkész lesz a Néprajzi Múzeum épülete is, őszre pedig elkészül az Ötvenhatosok terén épülő mélygarázs, egy új kutyás élménypark, számos sportpálya és egy kivilágított futókör is - sorolta Gyorgyevics Benedek.



Baán László hangsúlyozta, hogy minden új épület a Városliget olyan pontjain jön létre, ahol korábban is épület állt.



Emlékeztetett azonban arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat új vezetése kezdeményezte a Városligeti Építési Szabályzat (VÉSZ) módosítását, hogy jogi akadályt gördítsen a Liget Budapest projekt eddig még el nem kezdett kulturális fejlesztései elé, ellehetetlenítve az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza, valamint a gyermek- és ifjúsági színháznak tervezett Városligeti Színház megvalósítását.



Baán László elmondása szerint óriási társadalmi összefogás jött létre a Liget projekt mellett és a VÉSZ tervezett módosításával szemben, számos civil és szakmai szervezet fejezte ki tiltakozását a VÉSZ módosítása ellen.



A VÉSZ módosítása kapcsán, a Főpolgármesteri Hivatal szervezésében lefolytatott partnerségi egyeztetések eredménye meglehetősen beszédes: a több mint kétezer, szervezetek és magánszemélyek által megfogalmazott javaslat 90 százaléka egyértelműen a Liget Budapest projekt folytatása mellett szól - hívta fel a figyelmet a nemrég közzétett dokumentumra.

Baán László az MTI-nek elmondta: az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház is érvényes építési engedéllyel rendelkezik, ezért a VÉSZ esetleges módosítása is csak akkor jelenthetné ezen beruházások akadályát, ha az építési engedélyek lejárnak.



A kormány egyoldalúan vállalta, hogy nem épít új épületeket a Városligetbe a Fővárosi Önkormányzat akarata ellenére - emlékeztetett Baán László, hozzátéve: reméli, hogy a főváros álláspontja a jövőben változni fog.