Kultúra

Augusztus végéig tart a Zenélő Budapest szabadtéri koncertsorozat

A tematikusan felépített program keretében a főváros különféle pontjain megszólaló minikoncertek az épületek múltjáról, történelméről és kultúrájáról is mesélnek - hangsúlyozta Götz Nándor művészeti vezető az M1 aktuális csatorna szerdai adásában, hozzátéve: a koncertsorozat zenélő városnézés is egyben.



A Zenélő Budapesten hallhatók lesznek klasszikusok dzsesszhangszerelésben, szaxofonkvartett, a szvingkorszakot idéző koncert, huszárruhás rézfúvósok, női vonósnégyes, erdélyi népzene és fafúvósok operaénekessel.



Götz Nándor kiemelte: a koncertek mellett az idei év újdonsága a különleges közösségi hangszerek, amelyek zenei előképzettség nélkül is megszólaltathatók. A művészeti vezető által tervezett ütőshangszereket a Millenáris parkban vasárnaponként, a Várkert Bazár Gloriette-nél péntekenként, a Hegyvidéki Kulturális Szalon teraszán pedig szombatonként próbálhatja ki a közönség.



Hangsúlyozta, hogy a főváros helyszínein különféle programok várják az érdeklődőket: a minikoncertek mellett egyórás dzsesszkoncertek is szerepelnek a programban, a háromórás interaktív műsorokba pedig bármikor be lehet csatlakozni, a programon belül a gyerekek a felnőtt együttesekkel együtt zenélhetnek.



A helyszínekhez hangszerelték a műsort - emelte ki a művészeti vezető, aki megjegyezte, hogy például a Műcsarnoknál klasszikus művek dzsesszfeldolgozásai várják az érdeklődőket: felcsendül például Kis éji zene Mozartól vagy a Badinerie Bachtól.



A koncerteken a főváros legnevesebb klasszikus zenekarainak művészei, szólisták, valamint nép -és dzsesszzenészek lépnek fel.