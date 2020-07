Gyász

Ennio Morricone halála - A zeneszerzőnek szentelte a járvány utáni első koncertjét a milánói Scala

A 91 évesen elhunyt Ennio Morricone kétszeres Oscar-díjas olasz zeneszerzőnek, karmesternek szentelte az újranyitás utáni első, közönség előtt tartott koncertjét a milánói Scala operaház hétfő este. 2020.07.07 08:43 MTI

Ennio Morricone 2007-ben lépett fel a milánói operaházban, amikor a Scala filharmonikus zenekarával az abban az évben elnyert Oscar-díjat ünnepelte meg. "Az olasz zenehagyomány nagy örökösét búcsúztatjuk" - emlékezett Morriconéra a milánói filharmonikus zenekar közleménye.



Az egész Olaszországban gyászolt zeneszerző, karmester emlékének szentelték a járvány miatt 133 napra bezárt Scalát újranyitó koncertet. Az operaház ajtajait hétfőn este hétkor személyesen az intendáns, Dominique Meyer nyitotta ki újra, köszöntve az első vendégeket.



Európa legnagyobb operaháza négyestés mini-koncertsorozattal indult újra, amelyet Giuseppe Sala milánói polgármester nyitott meg. A színpadon többek között Liszt Ferenc Petrarca-szonettek zongoraciklusa csendült fel.



Az első estén hatszázan jutottak helyhez, és a nézőknek kötelező volt a szájmaszk viselete. A közönség számának korlátozása miatt az előadást az interneten is sugározták. A további három koncertet július közepéig tartják meg. Július 13-án a Scala új hangjai című esten többek között Vörös Szilvia Gundel-díjas, Junior Prima díjas operaénekesnő lép fel. A Scala évadnyitó előadása ősszel lesz Giuseppe Verdi Requiemjével, Riccardo Chailly karmester vezényletével.



Ennio Morricone legismertebb dallamai töltötték be a Firenze központi terének számító Piazza della Signoriát is hétfő este.