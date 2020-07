Kultúra

Elton John tiszteletére emlékérmét adott ki a brit Királyi Pénzverde

Elton John brit rocklegenda tiszteletére emlékérmét adott ki a brit Királyi Pénzverde.



Az érmét Bradley Johnson tervezte, egy hangjegyet rajzolt a zenész kerek szemüveglencséiből, fölé szalmakapot, alá csokornyakkendőt helyezett, háttérben a brit zászló motívuma látható. A grafikán keresztben végigfut a művész nevének felirata.



"Mesés megtiszteltetés, hogy így ismernek el. Az utóbbi néhány évben érkezett el pályám néhány legemlékezetesebb pillanata. Ez egy újabb mérföldköve az utamnak" - mondta Elton John a BBC-nek.



Az érmék legolcsóbbikának névértéke öt font (1954 forint) lesz, ezt 13 fontért árulják, de lesz egy kilogrammos, ezer font értékű aranyérme is, amit 68 865 fontért lehet megvenni. Készül egy sor arany-, ezüst és nem nemes fémből vert érme is.



A 73 éves zenész tavaly adta ki önéletrajzát, ugyanebben az évben mutatták be a róla szóló Rocketman című játékfilmet.



A Queen együttes volt az első, amelyről a Királyi Pénzverde a zenei legendák sorozatában megemlékezett.