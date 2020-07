Gyász

Elhunyt Ennio Morricone

Hétfő hajnalban elhunyt Ennio Morricone világhírű zeneszerző. A 91 éves Morricone egy római kórházban hunyt el, miután szerencsétlenül esett. Az Oscar-díjas zeneszerző temetését szűk körben tartják.



Morricone a filmtörténelem egyik legnagyobb hatású zeneszerzője volt, leginkább az olasz és amerikai westernfilmekhez írt zenéi miatt vált ismertté, mint az Egy maréknyi dollárért, A Jó, a Rossz és a Csúf, vagy a Volt egyszer egy Vadnyugat, de több Tarantino-filmen (Volt egyszer egy Hollywood, Aljas nyolcas) és modern amerikai produkción is dolgozott, mint például A Mars-mentőakció, de ő szerezte a Sorstalanság zenéjét is.



Ugyan a legnagyobb között tartják számon a filmzeneszerzők között, karrierje során mindössze egyetlen Oscar-díjat kapott a 2016-os Aljas nyolcasért 9 évvel azután, hogy a Filmakadémia életmű Oscart adott neki.



Azon kevesek közé tartozik, akiket öt évtizedben is jelöltek Oscarra. Először 1979-ben, legutoljára pedig 2016-ban



Ugyanebben az évben kapott saját csillagot Hollywoodban.



Az Oscar mellett három Grammy-díjat, négy Golden Globe-ot, hat BAFTA-díjat kapott élete során, és több mint 70 millió példányban keltek el a lemezei.



Karrierje során több mint 500 filmhez és tévés produkcióhoz írt zenét, és olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint John Carpenter, Brian De Palma vagy Oliver Stone.