Magyar kiválóságok együttműködésével készült el Tihany hivatalos Levendulás söre

Az odafigyelő gondosság és a Tihanyra jellemző speciális mikroklíma révén az itt termő levendula végül illóanyagtartalomban megelőzi francia ősét.

A Tihanyi Levendulás búzasör piacra kerülését rengeteg egyeztetés előzte meg, hiszen a Tihanyi önkormányzat, a Tihanyi Bencés Apátság, a magyar értékeket felkaroló Legendás Zrt. és a több nemzetközi díjjal is rendelkező magyar sörfőzde, a HopTop Brewery együttes munkájára és erőfeszítésére volt szükség, hogy megvalósuljon ez a projekt.

Az Apátsági majorság és a tihanyi levendula

A nagy múltú Tihanyi Apátságot közel 1000 évvel ezelőtt alapította András király. Jelenleg 11 főből áll az a bencés közösség, aki jelenleg is ott laknak és életükkel mutatnak példát a valóban egyszerű, istenszerető életre.

Az Apátság Alapító levélében részletesen említést tesznek az Apátsághoz tartozó gazdálkodó és egyéb területekről, így arról a 7 hektáros majorsági területről, ahol ma a gyógynövénykert található. A majorságban elsősorban levendulatermesztés folyik, amit az a 30 000 tő levendula biztosít, amit a bencés szerzetesek diákok és a helyi lakosság segítségével ültettek 2017-ben.

A levendulatermesztés Tihanyban már az 1920-as évektől kezdve létezik, amikor is Bittera Gyula – korának neves gyógynövényszakértője – Franciaországból hozatott olyan levendulatöveket, amik már az akkor híres Provence-i levendulaként nagy elismerésre tettek szert magas illóanyagtartalmuk és minőségük révén.

Az odafigyelő gondosság és a Tihanyra jellemző speciális mikroklíma (ez azóta is sok kutatás tárgya) révén az ott termő levendula végül illóanyagtartalomban megelőzte francia ősét, és azóta is egyre nagyobb hírnévre tesz szert.

Legendás Zrt. tulajdonosai eltökéltek abban és mindent megtesznek azért, hogy a kiemelkedő magyar értékeket hordozó legendákat megismertessék és kézzelfogható termékek formájában elérhetővé is tegyék az emberek számára.

A Tihanyban termő levendula fentiekben említett értékét, és mint egy újabb büszkeségre okot adó magyar terméket látva a Zrt. tulajdonosai úgy döntöttek, hogy szeretnének ebből egy olyan egyedülálló dolgot alkotni, ami hírét viszi Magyarországon és a világban is ennek a kuriózumnak.

A tihanyi levendulából sok híres termék készül, szappanok, illatosítók, dísztárgyak stb., így valami újdonsággal terveztek előállni és választásuk végül egy tihanyi levendulát tartalmazó sörre esett. Az ötlet kipattanása után lázas szervezkedésbe kezdtek, majd a kész termékkel megkeresték Tihany Önkormányzatát, aki a koncepciót látva engedélyezte a Tihanyi név hivatalos használatát.



A most bemutatott termék már a Tihanyi Bencés Apátság levendulájával és a nemzetközi díjakat is elnyerő magyar sörfőzdével, a HopTop Brewery-val karöltve született meg, így ötvözve az újhullámos kraft (kézműves) világát az 1000 éves tradícióval!

A sör

Tihanyi Levendulás Sör alapját egy búzasör adja. Az úgynevezett hidegkomlózáshoz az erjedési fázis után a sörbe aromakomlót is adnak. Ezen komlók széles skálájából lehet választani és így különleges aromavilággal egészítik ki a sör alapjellemzőit) egy citrusos, frissítő aromájú komlót választott a főzde, ami a levendula ízét remekül egészíti ki. Ezt követően adták hozzá az Apátsági majorságban termő levendulát porított formában.



„A levendula nekünk is új alapanyag volt, eddig még nem dolgoztunk ezzel az összetevővel. Levendulás sörök már léteznek a piacon, de mi egy kicsit más karakterű sör megalkotását tűztük ki célként. A levendula elég megosztó is tud lenni, így őszintén megmondom elég sokat kellett kísérletezünk a sörfőző mestereinkkel, mire elértük azt az ízhatást, amiről úgy gondoljuk, hogy a hölgyek, és ugyanakkor az urak tetszését egyaránt képes elnyerni” – mondta Ali Rawech Szami, a sörfőzde tulajdonosa.



Emellett külön kifejezte örömét, hogy végre magyar alapanyaggal tudnak dolgozni, ami nagyon ritkaságszámba megy sajnos, mivel a minőségi komlók, maláta és az egyedi játékteret biztosító élesztők is a világ minden tájékáról érkeznek a főzdébe.



A védjegyoltalommal rendelkező Tihanyi Levendulás Sör a hozzá mind minőségben, mind megjelenésben illeszkedő megjelenésében mai naptól elérhető a www.tihanyilevendulassor.hu oldalon.