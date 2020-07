Kultúra

Újból megnyílt az auschwitzi múzeum

Megnyílt a látogatók számára az auschwitzi múzeum, a bizonyos korlátozásokkal újból látogatható emlékhelyet március 12. óta zárva tartottak a koronavírus-járvány miatt.

A múzeum területére kizárólag online, a visit.auschwitz.org címen megrendelhető, névre szóló, korlátozott számú ingyenes belépőjeggyel engedik be a látogatókat.



A látogatás csoportosan és egyénileg is lehetséges, kötelező az egészségügyi szabályok betartása. A múzeum speciális látogatási útvonalakat tervezett meg úgy, hogy minél kevesebb ember gyülekezzen egy helyen. Egyes szűk területű termek továbbá is zárva tartanak, történetükről kültéri tablók nyújtanak tájékoztatást.



A náci Németország Lengyelországnak a Harmadik Birodalomhoz csatolt részén 1940-ben, eredetileg lengyel foglyok számára létesítette az Auschwitz I. koncentrációs tábort. A szomszédos birkenaui láger két évvel később jött létre.



Az auschwitzi emlékmúzeum 1,3 millióra teszi a táborkomplexumban fogva tartottak számát, közülük 1,1 millió volt zsidó, de sok lengyel, roma és szovjet hadifogoly is volt köztük. Auschwitzba 1944. május 15-étől július 8-áig - kevesebb mint két hónap alatt - mintegy 440 ezer magyarországi zsidót deportáltak. Többségüket meggyilkolták.