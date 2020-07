Kultúra

A repülőtér éjszakája szombaton az Aeroparkban

Életre kelnek a történelmi repülőgépek pilótafülkéi, találkozni lehet pilótákkal, légiutaskísérőkkel, műszaki szakemberekkel az Aeroparkban - közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írták, a felújított pilótafülkékben rádióforgalmazás hallható, bárki beszélgetésbe elegyedhet olyan személyzeti tagokkal, akiknek életében meghatározó szerepet játszott az Il-18-as, a Tu-134-es, a Tu-154-es és a Jak-40-es. Közelről megismerhetők speciális repülőtéri járművek, amelyekkel utasként nem találkozhat az ember és mód nyílik az oldtimer repülőtéri autók kipróbálására is.



A program során végig kapitányok várják az érdeklődőket a repülőgépek fedélzetén, a pilótafülkékben kigyúlnak a fények. Késő estig tematikus séták indulnak, amelyeken a tárlatvezetők részletesen bemutatják a történelmi típusokat. 17 órától járműbemutató és élményautózás szerepel a programban, bemutatkoznak a repülőtér speciális járművei a különleges fékhatásmérőtől a nagy teljesítményű hómarókon át a havas gépláncokig. 17 óra 15 perctől két óránként, utoljára 22 óra 30 perces kezdettel a Tu-154-es fedélzetén Bánki Dóra légiutaskísérő mesél arról, mire készítik fel a személyzetet a tanfolyam során, milyen feladatokat látnak el stewardessek a fedélzeten, amit az utasok észre sem vesznek. Az is kiderül, hogyan viselkednek az utaskísérők, amikor váratlan helyzet adódik a repülőgépen.



17 óra 30 perctől euro talkshow-t rendeznek, ezen pilótasztorikat, repülős életutakat, fedélzeti kulisszatitkokat lehet megismerni. Vendég lesz Szüle Zsolt 747-es kapitány, Hartyáni Emőke cargo specialista, Józsa Dóra, Józsa Tamara és Tarsoly Katalin légiutaskísérő, Réti Máriáss Julien elsőtiszt. 19 órától mentési bemutatót tartanak: izgalmas és látványos szimuláció keretében mutatják meg, hogyan dolgoznak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltói, az AMS Mentőszolgálat szakemberei, miként vetik be a drog- és bombakereső kutyákat a légikikötőben.



Szombaton is egész nap indulnak a reptérlátogatások az LKK Malév Ikarus autóbuszaival.



A repülőtér éjszakájára a részvételi szándékot az lkkbud@gmail.com címen kérik előre jelezni.