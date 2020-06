Kultúra

A National Gallery fogad elsőként újra látogatókat a nagy londoni galériák közül

A nagy londoni galériák közül elsőként a National Gallery fogad újra látogatókat a koronavírus-járvány miatti leállás után: a brit nemzeti képtár július 8-án nyitja meg újra a kapuit - írja a BBC News.



Több másik intézmény is kedden ismertette a terveit: a londoni Királyi Művészeti Akadémia - csökkentett nyitva tartási idővel - július 9-től, a Barbican galériája július 13-tól, a négy Tate múzeum július 27-től fogad ismét látogatókat.



A brit kormány a múlt héten jelentette be, hogy a múzeumok és galériák kinyithatnak szombattól, akárcsak a mozik, a pubok, az éttermek, a szállodák, a fodrászatok, a könyvtárak, a vidámparkok és az állatkertek.



A brit kulturális és művészeti intézmények többsége azonban nem él az újranyitás lehetőségével, sokuk nem tud ilyen rövid idő alatt alkalmazkodni a kormány által előírt biztonsági irányelvekhez.



Az intézmények egy része, köztük a British Museum és a Természettudományi Múzeum még nem közölt pontos dátumot, de azt megerősítették, hogy nem nyitnak ki szombaton. Néhány múzeum csak augusztustól vagy szeptembertől fogad újra látogatókat.



A National Gallery, a Tate, a Barbican és a Royal Academy minden látogatójának időpontra szóló jegyet kell majd váltania a belépéshez. Egyes intézményekben kötelező, másokban ajánlott lesz a maszkviselés. A biztonsági előírások között szerepel továbbá a távolságtartás is.