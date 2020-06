Kultúra

Negyedszázados mélységben a brit mozik bevétele

Negyedszázada volt ilyen kevés a brit mozik bevétele, mint várhatóan ebben az évben lesz a koronavírus-járvány feltartóztatására elrendelt korlátozások miatt - adta hírül hétfőn a The Guardian online kiadása.



A mozik tervezett újranyitása ellenére az ágazatban az előrejelzés szerint csaknem 900 millió fonttal (350 milliárd forinttal) esik vissza a jegyeladásból és hirdetésekből álló összbevétel.



A brit kormány engedélyezte, hogy az angol mozik július 4-től ismét kinyissanak a szükséges biztonsági intézkedések mellett. Ezek között szerepel többek között a nézők egymástól távolabbi ültetése.



A mozitulajdonosok nagyon bíznak a hollywoodi produkciók bemutatásában, remélik, hogy Christopher Nolan Tenet című akcióthrillere vagy a Mulan című élőszereplős Disney-film iránti érdeklődés behoz valamit a veszteségeikből. Azonban némiképp csökkentette reményeiket, hogy mindkét film forgalmazását augusztusra halasztották.



Addig is, amíg az új kasszasikerek megérkeznek, a mozisok olyan klasszikusokkal igyekeznek visszacsábítani a nézőket, mint a Casablanca, A Birodalom visszavág, a Harry Potter-, az Alkonyat- vagy a Halálos iramban-filmek, de ismét vetítik az 1917 és a Volt egyszer egy Hollywood című karantén előtti sikereket is.



A brit mozis bevételek idén előre láthatóan 58 százalékkal esnek vissza: a 2019-es 1,25 milliárd fontról (485 milliárd forintról) 525 millió fontra (204 milliárd forintra). A The Guardian szerint 1996 óta nem volt ilyen alacsony a mozik bevétele. Akkor a tízes toplistán a Mission: Impossible, a Twister és a Trainspotting szerepelt, és a teljes éves jegybevétel 450 millió fontra (175 milliárd forintra) rúgott.



A mozik jelentős hirdetési bevételtől is elestek a járvány miatti kényszerű bezárás okán. A szakértők szerint a tavalyi 249 millió fontos (97 milliárd forint) bevétel alig felét, 114 millió fontot (44 milliárd forintot) érhetik el.