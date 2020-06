Kultúra

Filmbemutatóval készülnek a VOLT Fesztivál szervezői

Az idei VOLT Fesztivál elmarad ugyan, július 4-re azonban egy nagyszabású filmbemutatóval készülnek a szervezők. A Lesz VOLT című zenés filmet szombat este Sopronban és Budapesten szabadtéren vetítik, vasárnap este pedig országos tévépremierként az M2 Petőfi TV tűzi műsorára. 2020.06.30 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szervezők hétfői közlemény szerint bár a fesztivál elmarad, a közönség mégis megidézheti a "VOLT-os" hangulatot. Július 4-én 20.30-kor a soproni Fő téren és Budapesten az Akvárium Klub teraszán láthatja először a közönség azt a zenés filmet, amely a fesztivál történetét mutatja be.



"Sokat törtük a fejünket, mivel próbáljuk legalább részben pótolni a pótolhatatlan élményeket, köszönteni a közönségünket. Könyves Dina rendezővel az elmúlt 27 év fontos pillanatait gyűjtöttük össze: emlékezetes koncertek, interjúk, emlékek, 90 percben" - idézik a szervezők a közleményben Lobenwein Norbertet, a VOLT alapítóját.



A filmben az alkotók részleteket mutatnak többek között a Linkin Park emlékezetes, egyik utolsó koncertjéből, a fesztivál rendszeres fellépői közül pedig megszólal Ákos, Lukács Laci, Marsalkó Dávid, Lovasi András, Müller Péter Sziámi, a Punnany Massif, a Wellhello és a rendezvény szervezői is.



A vetítésekre a belépés feltétele, hogy a nézők VOLT-os pólót viseljenek.



Július 4-én Sopronban DJ Jokó nyitja az eseményt, az Akváriumnál pedig a Halott Pénz tagjai, Dedmani és Venom, valamint a Brains és az Irie Maffia frontembere, Columbo bulijával folytatódik az este a vetítés után - tette hozzá Fülöp Zoltán, főszervező.



A nyilvános premiereken mindkét helyszínen csak ötszázan vehetnek részt.



Az eredeti tervek szerint július elsején indult volna el 28. alkalommal a Telekom VOLT Fesztivál. Bár az esemény elmarad, a szervezők közlése szerint szerdától idén is a VOLT színeibe öltözik Sopron jelképe, a Tűztorony.



Július első napjaiban Lenny Kravitz, a My Chemical Romance, Marshmello és még vagy 200 hazai és nemzetközi produkció várta volna Sopronba a VOLT rajongóit.