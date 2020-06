Kultúra

Július elején újra kinyit a Kiscelli Múzeum

Három időszaki tárlattal és a koronavírus-járványhoz kapcsolódó új kiállítási tárgyakkal várja a látogatókat július 3-tól a három hónap után újranyitó Kiscelli Múzeum. 2020.06.27 20:30 MTI

A Ragyogj! Divat és csillogás című divattörténeti kiállítás meghosszabbítva, szeptember elejéig tekinthető meg a múzeum templomterében. A Kiscelli Múzeum a járvány idején gyűjtésbe kezdett, hogy a Covid-19 krízis emlékezetes, fővároshoz kapcsolódó emlékeit megőrizze. Ehhez kapcsolódóan a Ragyogj! Divat és csillogás kiállítás is kiegészült divattervezők által készített szájmaszkokkal - olvasható a múzeum közleményében, amely szerint a muzeológusok továbbra is várják a plakátokat, falragaszokat, távolságot jelző matricákat és minden egyéb a karanténhoz kapcsolódó tárgyat a budapestiektől.



Mint írják, már április óta a múzeum falán lógnak, de a vírushelyzet miatt csak július 3-tól láthatja a közönség a Budapest Fotófesztivál Testkép - Akt a kortárs magyar fotográfiában című kiállítás képeit, emellett Vincze Ottó: Vigyázz! Nagyfeszültség térinstallációja is újra megtekinthető a kiállítóhely belső udvarán. A nyitást követően a múzeum állandó kiállításai, valamint a kastélyépület is újra bejárható lesz.



A közleményben kitérnek arra is, hogy bár a vírushelyzet alatt zárva volt a múzeum a látogatók előtt, az intézményben nem állt meg az élet: több online sorozatot is indítottak, ilyen volt a fotógyűjteményből a Budapest megvár sorozat, az építészeti gyűjtemény Virtuális leletmentés és Építészeti tervek élőben sorozatai vagy a 100 év divattörténete a textilgyűjteményből.