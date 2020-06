Koronavírus-járvány

A járványhoz kötődő archívumot hoz létre a Műegyetem levéltára

2020.06.27 01:30 MTI

A koronavírus-járványhoz kapcsolódó dokumentumokat és személyes emlékeket gyűjt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Levéltára az intézmény szervezeti egységeitől, az egyetemi hallgatóktól, oktatóktól, munkatársaktól és volt diákoktól .



A speciális gyűjtemény gyarapításában a jelenlegi és egykori egyetemi polgárok saját naplóbejegyzések, hangjegyzetek, közösségimédia-posztok, fotók, videók, vagy akár művészeti alkotások, tárgyi emlékek felajánlásával vehetnek részt - közölte a BME pénteken az MTI-vel.



A dokumentumok beküldéséről, megismerhetőségéről és az adományozott dokumentumok felhasználási lehetőségeiről és feltételeiről a levéltár honlapján lehet tájékozódni.



Mint írták, a "virotékában" jelenleg több mint 150 dokumentum, szöveg- és képfájl található, mivel az egyetemi honlapokon közzétett dokumentumokat és híranyagokat már rendszerezve archiválták.



"Úgy gondoljuk, hogy a kortárs eseményekre adott válaszok személyes forrásait mielőbb be kell gyűjteni. A gondolatok, emlékek rögzítése az egyetemi polgárokon is múlik, ezért ösztönözzük a BME hallgatóit, oktatóit, munkatársait és öregdiákjait, akik már eddig is dokumentálták személyes tapasztalataikat a koronavírus-járvány kitörése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetése óta, hogy keressenek meg minket" - idézte a közlemény Batalka Krisztinát, a műegyetemi levéltár vezetőjét.



Az egyetemi levéltárosok világszerte felismerték annak jelentőségét, hogy közösségük, intézményük történetének e különleges időszakát proaktívan és minél teljesebb módon megörökítsék az utókornak.



A dokumentumokból a távoktatás és -tanulás, az otthonról végzett munka, a szakmai és tudományos életre gyakorolt hatások, az egyetemi szolgáltatások változása, a mindennapi élet ritmusának és tereinek változásai, a kapcsolattartás változásai és a korlátozások egyéb életmódbeli következményei is kirajzolódhatnak.



A Műegyetem a magyar felsőoktatási intézmények közül elsőként csatlakozott a világ legjelentősebb egyetemei, az Oxford, Cambridge, Caltech, Yale, MIT, Harvard, Stanford mellé a kezdeményezéssel. Itthon a Magyar Nemzeti Levéltár tett közzé korábban hasonló felhívást, a BME azonban kizárólag a saját jelenlegi és egykori egyetemi polgárai jelentkezését várja -írták.



A tervek szerint a beküldött és publikálásra is engedélyezett magániratok válogatását a Műegyetem Topotéka oldalon teszi közzé az intézmény. Ez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem online helytörténeti gyűjteménye, amely a BME jelenét és múltját felidéző képeket, nyomtatványokat, iratokat, filmeket és hanganyagokat tárol.



A BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár szervezetében működő Levéltár elsősorban a Műegyetem hivatalos iratait gyűjti, őrzi és teszi kutathatóvá, ám emellett az intézmény polgárainak emlékeit, dokumentumait, személyes történeteit is archiválja.