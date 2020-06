Kultúra

Flamenco, tangó, kortárs és hagyományőrző magyar táncok a Nemzeti Táncszínház nyári estjein

A flamencóból, a tangóból, valamint a kortárs és hagyományőrző magyar táncokból is ízelítőt kap a közönség a TáncParkban, a Nemzeti Táncszínház nyáresti, szabadtéri táncestjein július 16. és 23. között a Millenáris parkban. 2020.06.24 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Táncszínház keddi közleménye szerint a programsorozatot Pirók Zsófia és a FlamenCorazónArte Táncszínház nyitja meg július 16-án FlamenKoktél című produkciójával. A magyar néptánc elmaradhatatlan része a szabadtéri programsorozatnak, a Duna Művészegyüttes Magyar Táncképek című előadását a Kárpát-medence autentikus néptáncait bemutató és feldolgozó koreográfiák alkotják.



Mint írják, Magyarország népszerű tangótáncosai, Budai László és vendégei két alkalommal hozzák el a TáncPark színpadára a milongát, a valsot és a tangót, amelyek Buenos Airesen és Montevideón kívül a világ más nagyvárosait is sorra meghódították. A Feledi János - Feledi Project ismét élőzenés táncelőadásra készül, Bartók Béla Román népi táncok című művének jazzadaptációját mutatják be az Oláh Dezső Trióval Hat Tánc címmel.



A TáncPark zárásaként a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Élő Tánc-Archívum elnevezésű sorozatának Kalotaszeg című előadását mutatja be. A sorozat példát mutatott arra, hogyan lehet az autentikus néptáncot tökéletesen elsajátítva, magas művészi értékű előadásokat létrehozni. A programsorozat alatt esőnapot nem tartanak, rossz idő esetén a produkciók a Nemzeti Táncszínház Nagytermébe költöznek - áll az MTI-hez eljuttatott összegzésben.