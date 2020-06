Gyász

Elhunyt a Mindörökké Batman és a Túszjátszma rendezője

Szóvivőjének közlése szerint a Mindörökké Batman, valamint a Batman és Robin rendezője 80 évesen, New Yorkban hunyt el hétfőn rákbetegségben.



Schumacher 1939. augusztus 29-én született New Yorkban svéd-zsidó édesanyától, tősgyökeres amerikai édesapától. Tanulmányait a Parsons School for Design művészeti iskolában végezte, divattervezőként kezdett dolgozni. Figyelme hamar a filmszakma felé fordult, Los Angelesbe költözött, ahol jelmeztervezőként helyezkedett el. A hetvenes években forgatókönyvírói munkákat kapott. Első filmes rendezése, a Csökke-nő nem aratott osztatlan sikert a kritikusok körében, de megalapozta hollywoodi karrierjét.



Schumacher nevéhez fűződik a Batman-filmeken kívül egyebek közt a Szt. Elmo tüze (1983), Az elveszett fiúk (1987), az Egyenesen át (1990), Az ügyfél (1994), a Ha ölni kell (1996), a Hibátlanok (1999), a 8 milliméter (1999), a Tigrisek földjén (2000), a Rossz társaság (2002), A fülke (2002), Az operaház fantomja (2003) vagy a Túszjátszma (2011).



A Netflix számára 2013-ban ő forgatott két epizódot a Kártyavár című kultikus sorozatból.



Schumacher négyéves volt, amikor apja meghalt, édesanyja egyedül nevelte fel. Egy közelmúltban adott interjúban felfedte, hogy gyakorlatilag az utcán nőtt fel Queensben, és hamar elmerült az éjszakai életben. Mindenhová biciklivel járt, és "bár oly ártatlannak látszottam, egyáltalán nem voltam az".



Schumacher nyíltan vállalta homoszexualitását, de többen kritizálták amiatt, hogy maga is hozzájárult ahhoz, hogy a melegek hosszú időn keresztül csak negatív szereplőként jelentek meg a hollywoodi filmekben.