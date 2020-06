Programajánló

Idén is megrendezik a Gitármánia Tábort a szolnoki Tiszaligetben

Ismert zenészek tanítanak idén a Gitármánia és Zenei Továbbképző Táborban, amelyet immár 27. alkalommal rendeznek meg a szolnoki Tiszaligetben, július 20. és 26. között.



Az egy hét alatt csaknem száz kurzuson vehetnek részt az ifjú és kevésbé fiatal zenészek - közölte Nagy Szabolcs sajtóreferens.



A tábor idején húsz különböző zenei témakörben oktatnak, lesz többek között ének-, gitár-, dob-, basszusgitár-, billentyűshangszer- és zenekari képzés, de szövegírást, dalszerzést, hangszerelést és stúdiózást is tanulhatnak a résztvevők.



A jövő zenészei különböző szakmai órákon is részt vehetnek, ilyen a hallásvédelem, a hangszerépítés, a hangtechnikai ismeretek, a szerzői jogok, a színpadi ismeretek, a technológiai előadások és a zeneterápia.



Az oktatók között lesz idén Gyémánt Bálint, Lee Olivér (Trillion, ék zenekar), Nagy Ádám (Roy és Ádám Trió), Mike Gotthard (Ocho Macho), Füstös Bálint (Margaret Island), Lukács Peta (Bikini), Szappanos György, Szebényi Dániel (Kowalsky meg a Vega, Freddie, Zoli Band) és Siklósi Örs (AWS).



Az Öröm a Zene tehetségkutató legutóbbi nyertese, a friss Junior Artisjus díjas Antares napi két zenekari órát tart, az együttes tagjai civilben is mind zenepedagógusok. További együttesek is jelen lesznek a táborban zenei foglalkozásokkal, többek közt Ferenczi György és a Rackajam, a Gypo Circus és a Fatal Error.



A 27. Gitármánia Zenei és Továbbképző Táborba 2020. július 10-ig lehet jelentkezni a www.instrumentweb.hu oldalon.