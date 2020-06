Kultúra

Kezdődik a levendulaszüret a fertődi Esterházy-kastély kertjében

Péntektől megnyílik az érdeklődők számára a fertődi Esterházy-kastély levendulakertje. A jellegzetes illatú növényből nemcsak szedni lehet, hanem tematikus programok is várják a családokat, csoportokat - közölte az MTI-vel Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.



A tízezer tő francia levendulából korlátozott mennyiséget gyűjthetnek az érdeklődők a helyszínen kapott aratótasakokba június 19-től naponta 10 és 18 óra között.



A június 20-21-i és a következő hétvégén, délutánonként a levendulaszüretet családi élményprogramok, fűszer- és gyógynövény túrák, valamint kézműves foglalkozások is színesítik.



A kastélyban táborozó csoportokat is fogadnak. A szabadtéri múzeumpedagógiai foglalkozások között a "Tündérséta" az óvodás korosztálynak szól, a "Barokk íróasztal" az általános iskolásoknak, a "Barokk zenélődoboz" a középiskolás korosztálynak kínál aktív időtöltést a páratlan természeti környezetben.



A programokkal kapcsolatban további információk a www.eszterhaza.hu oldalon olvashatók.