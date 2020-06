Koronavírus-járvány

Elmarad idén augusztusban a Savaria Történelmi Karnevál

A kulturális intézmények és művészeti csoportok komoly bevételektől estek el, ugyanakkor több olyan kreatív ötletet is megvalósítottak amelyekkel a kulturális kínálatukat a közönséghez közelebb vitték. 2020.06.14 21:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány veszélyei miatt nem rendezik meg idén augusztusban a Savaria Történelmi Karnevált - jelentette be a szervezőkkel közös sajtótájékoztatóján pénteken Nemény András, Szombathely polgármestere.



Közép-Európa legnagyobb históriás karneválját augusztus 27. és 30. között tartották volna, de az érvényben lévő kormányrendelet értelmében jelenleg tilos a fesztiválok, zenés, táncos rendezvények megtartása, és noha a magyar kormány fokozatosan oldja fel a járvány miatti korlátozásokat, a koronavírus még nem tűnt el - emelte ki a polgármester.



Hozzátette: Savaria Történelmi Karnevál minden évben Szombathely legnagyobb turisztikai rendezvénye, amelyen a résztvevők száma a négy nap alatt eléri a százezer főt és amelyre rengeteg külföldi vendég is érkezik, ám egy ekkora rendezvényen - például a jelmezes karneváli felvonulásra gondolva - egyszerűen nem tarthatók be olyan biztonsági intézkedések, amelyeket a járvány elleni védekezés jelenleg megkövetelne.



Nemény András a sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy szeptemberben szeretnének egy olyan kisebb, egészen más típusú, a szombathelyiek számára élményt adó rendezvényt megtartani, amely lehetőséget kínálna a helyi művészek számára a fellépésre, valamint kicsit mérsékelné a szombathelyi kereskedőknek és vendéglősöknek a karnevál elmaradása miatt elszenvedett bevételkiesését is.



Horváth Soma, a vasi megyeszékhely kultúráért is felelős alpolgármestere a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a koronavírus-járvány a város kulturális életében nehézségeket okozott, hiszen a kulturális intézmények és művészeti csoportok komoly bevételektől estek el, ugyanakkor több olyan kreatív ötletet is megvalósítottak amelyekkel a kulturális kínálatukat a közönséghez közelebb vitték.



Ilyenek voltak szavai szerint az elmúlt napokban szabadtéren megtartott kisebb színházi előadások, de a Savaria Szimfonikus Zenekarnak utcákon, illetve lakótelepeken megtartott rövid kamarazenei koncertjei is.