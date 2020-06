Kultúra

Klingl Béla filmje is szerepel a Hirosimai Nemzetközi Animációs Fesztivál versenyprogramjában

A gyurmát idéző számítógépes animációs technikával készült rövidfilm egy emberöltőt kísér végig pár percbe és csupán egy snittbe sűrítve. 2020.06.06 22:30 MTI

Klingl Béla ReMake című filmje is szerepel a Hirosimai Nemzetközi Animációs Fesztivál versenyprogramjában - közölte a produkció az MTI-vel.



A gyurmát idéző számítógépes animációs technikával készült rövidfilm egy emberöltőt kísér végig pár percbe és csupán egy snittbe sűrítve - írták, hozzátéve, hogy a főszereplő életvonala teljes ívet zár be, "a születéstől az öregkorig, halálig és talán még tovább". Az egyszereplős filmben valójában több szereplőt láthatnak a nézők, a főhős időben eltolt, idősebb és fiatalabb másolatait, akik életszakaszuk más-más pontjáról szemlélik az eseményeket - olvasható KGB Stúdió péntek esti közleményében.



A kisfilmet tavaly a legszínvonalasabb képi formanyelvért és a legjobb animációs munkáért járó díjjal jutalmazták a 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon, és a szintén neves brazil Anima Mundi animációs filmfesztiválon volt a világpremierje.



Az A-kategóriás hirosimai fesztivál versenyprogramjába korábbi bejelentés szerint Ulrich Gábor Dűne című alkotását is beválogatták.



A 18. Hirosimai Nemzetközi Animációs Fesztivált augusztus 20. és 24. között tartják, a koronavírus-járvány miatt az idén közönség nélkül.



A kétévente megrendezett fesztivált 1985-ben, az atombomba ledobásának 40. évfordulója alkalmából alapították azzal a céllal, hogy előmozdítsák a nemzetek közötti kölcsönös megértést és a világbékét az animációs művészet fejlesztésével, amely nyelveken túli, minden ember számára közös csatorna.