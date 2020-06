Kultúra

Átalakul idén a Campus Fesztivál

Átalakul idén a Campus Fesztivál: augusztus közepétől szeptember közepéig Campus Eleven néven rendezvénysorozatot indítanak, az eddigi négy nap helyett tizenegy alkalommal kapnak a látogatók fesztiválélményt Debrecenben - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Közleményük szerint a koncert- és fesztiválpiacot teljesen átírta a koronavírus okozta járványhelyzet, így alakult át az idénre tervezett tizenharmadik Campus Fesztivál is egy olyan nagyszabású programsorozattá, ami még nem volt a debreceni Nagyerdőben.



A helyszín ezúttal is a Nagyerdei Víztorony és a Nagyerdei Stadion köré épül, kiemelt szerepet kap a stadion melletti rendezvénytér, a HALL és a víztorony mellett fás, ligetes terület.



A programban fellép többek között a Punnany Massif, Rúzsa Magdolna, Majka & Curtis, a Vad Fruttik, a Kowalsky meg a Vega, a Honeybeast, a Wellhello, Horváth Tamás, a Follow The Flow és a Halott Pénz is .



"Amikor a Campus Eleven programsorozat megszervezése mellett döntöttünk, arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb alternatívát valósítsuk meg annak érdekében, hogy idén se maradjon Debrecen fesztiválélmény nélkül" - idézte a közlemény Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgatót, megjegyezve, hogy a koncertek mellett számos kísérőrendezvénnyel is készülnek.



Augusztus 19. és szeptember 19. között a 11 kiemelt estén összesen több mint 150 zenés produkció várható, a részletes programot a rendezvény Facebook oldalán lehet megtekinteni. A szervezők közölték azt is, hogy a Campus Fesztiválra korábban megváltott bérletek automatikusan érvényesek a Campus Eleven rendezvénysorozat minden napjára. A 11 napon túl a bérlet még egy plusz esemény küzdőtéri belépésére is lehetőséget ad: a Debreceni Egyetem különleges tanévnyitó stadionshowjára, a yoUDay 2020-ra, amelynek fellépői között lesz a Tankcsapda, a Bagossy Brothers Company és a Republic is - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.