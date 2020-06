Koronavírus-járvány

Szatmárnémetiben szabadtéri előadásokkal indul újra a színházi élet, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat két szabadtéri színpadon is készül előadásokat bemutatni - közölte hétfőn az erdélyi teátrum.



A közlemény emlékeztetett, hogy június 1-től lehet szabadtéri előadásokat tartani Romániában maximum 500 néző részvételével, a védőintézkedések betartásával.



A tervek szerint két szabadtéri színpadon is lesznek előadások: a Tűzoltótorony parkjában felállított mobilszínpadon nagyszínpadi előadások, a Képzőművészeti Múzeum udvarára tervezett kisszínpadon pedig stúdióelőadások, pódiumestek és bábszínházi előadások. Ezeken a színpadokon lép majd fel a Dinu Lipatti Filharmónia is szimfonikus és kamarakoncertekkel.



"A szabadtéri nagyszínpadon népszerű, zenés előadásokat újítunk fel. Kisebb szereposztásúakat, amelyek megfeleltethetők a járványügyi intézkedéseknek. Június 15. után előbb felújított előadásokat, majd később új produkciókat is szeretnénk játszani" - mondta Bessenyei Gedő István, a Harag György Társulat művészeti igazgatója.



A nyári hónapokban folytatódik a Havi Dráma felolvasószínházi előadássorozat, a szabadtéri színpadon és az online térben is. Nem ér véget a Nézz vissza Haraggal című sorozat sem, így a társulat Youtube-csatornájára újabb előadásfelvételek kerülnek fel.