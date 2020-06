Programajánló

Jövő áprilisban koncertezik a Charlie Band és a Tátrai Band Budapesten

Először fordul elő, hogy a Charlie Band és a Tátrai Band egy este alatt egy színpadon lép fel. 2020.06.03 02:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közös koncertet a Charlie Band és a Tátrai Band a Papp László Budapest Sportarénában 2021. április 3-án.



Először fordul elő, hogy a Charlie Band és a Tátrai Band egy este alatt egy színpadon lép fel. A zenekarok egymás után játszanak, de közös örömzenéléssel is meglepik a közönséget - olvasható a szervezők közleményében.



Horváth Charlie Liszt-díjas énekes a rock, a soul, a dzsessz és a blues jellegzetesen rekedt hangú előadója. Az Olympia és a Generál után 1990-ben Tátrai Tiborral megalakították a Tátrai Bandet. Charlie 1994-ben szóló karrierbe kezdett és szólóénekesként is óriási sikert aratott.



Tátrai Tibor Liszt-díjas gitáros és zeneszerző. A Tűzkeréken, a Syriuson és a Hobo Blues Banden kívül játszott az Olympiában és a Generálban is.