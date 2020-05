Gyász

Tragédia: meghalt a magyar X-Faktor fiatal énekese!

A hétvégén elhunyt Petics Kristóf, a 2016-os X-Faktor üdvöskéje, egyben botrányhőse, akinek annak idején végül egy ügye miatt még az élő show-k előtt távoznia kellett a műsorból. Az énekest később MC Hawer karolta fel, ám idővel vele is összekülönbözött. Halálhíréről ő is megemlékezett a Facebookon, korábban ő beszélt a sajtónak arról is, hogy az énekes bipoláris zavarban szenved.



A Blikk úgy tudja, a holttestét Újfehértón, a tóban találták meg vasárnap.



Úgy tudni, a fiatal énekes gyakran járt a tóhoz lazítani, iszogatni: szombaton is ez történhetett, ám nem tért haza, ezért édesanyja kiment a település melletti tóhoz, hogy megnézze, mi történt. A Bors információi szerint a fiú holttestére ezek után találtak rá. A portál szerint a lába beszorult egy faágba vagy farönkbe, ez okozhatta a vesztét.