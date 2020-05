Kultúra

Világszerte elérhető lesz a Müpa Wagner-fesztiválja

Világszerte elérhető lesz a Müpa Wagner-fesztiválja: a teljes Nibelung gyűrűje tetralógiát, továbbá A nürnbergi mesterdalnokokat, A bolygó hollandit és a Tannhäusert bemutató virtuális fesztivállal várják a nézőket június 18. és 27. között a Müpa Home közvetítéssorozat részeként.



Az intézmény Richard Wagner születésének évfordulóján, május 22-én jelentette be, hogy a Müpa első alkalommal tesz mindenki számára ingyenesen elérhetővé egy teljes fesztiválnyi felvételt a Wagner-napok archívumából. Az online közvetítések a Müpa Facebook-oldalán, YouTube-csatornáján és a Müpa Home oldalán érhetők el - olvasható a Müpa MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



Mint felidézik, a Budapesti Wagner-napok története 2006-ban két Parsifal-előadással kezdődött. Az elmúlt másfél évtizedben a teljes bayreuthi kánon mind a tíz operájával találkozhatott a közönség, a fesztivál a világ legnevesebb Wagner-énekeseit vonultatja fel évről évre.



A közleményben Fischer Ádám karmestert, a Budapesti Wagner-napok alapítóját, művészeti vezetőjét idézik, aki szerint Wagnerről azt hiszik, hogy "bombasztikus" a zenéje és minden érzelme túldimenzionált. Mint mondta, érzése szerint a túlságosan hősies, bombasztikus előadásban elvesznek az apró emberi reakciók, amelyek fontosak Wagnernél. "A Müpában sokkal intimebb, bensőségesebb Wagnert lehet megmutatni, mint bárhol máshol a világon" - mondta Fischer Ádám.



Az idei Budapesti Wagner-napokon rendhagyó módon a közönség saját otthonában láthatja A nibelung gyűrűje Hartmut Schörghofer rendező által megalkotott, 2015-ben és 2016-ban HD-minőségben rögzített négy előadását, A nürnbergi mesterdalnokok Michael Schulz rendezte produkciójának 2013-as premierjét, A bolygó hollandi Kovalik Balázs-féle változatának 2015-ös bemutatóját és a Matthias Oldag által színpadra állított Tannhäusert 2018-ból.



A közleményben Káel Csabát, a Müpa vezérigazgatóját is idézik, aki szerint az online tér jó alkalmat kínál arra, hogy azok is bepillanthassanak Wagner zenei univerzumába, akik eddig nem találkoztak ezekkel a művekkel. "S bár a Budapesti Wagner-napok összetéveszthetetlen hangulatát élőben érdemes megtapasztalni, a közvetítések során a mozgókép műfajának köszönhetően új árnyalatokkal és nézőpontokkal gazdagodhat az élmény" - emelte ki.



A regisztráció nélkül megtekinthető felvételeket a Müpa földrajzi korlátozás nélkül közvetíti magyar nyelvű feliratozással, angol - A nürnbergi mesterdalnokok esetében német - nyelvű feliratozás a Müpa angol nyelvű honlapján érhető el. Az intézménynek célja az is, hogy a Wagner-napok törzsközönsége mellett a világ minden pontjáról új rajongókat szerezzen a budapesti eseménynek.