Kultúra

Több mint 30 filmet neveztek eddig a Bujtor István Filmfesztiválra

Harminckét nevezés érkezett eddig a Bujtor István Filmfesztiválra, amelynek versenyprogramjára alkotók, műhelyek, studiók filmjeit várják május 31-ig - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



A Balázs Béla-díjas művész életművére fókuszáló eseményt augusztus 17-től 20-ig rendezik meg Balatonszemesen.



A filmes mustára benevezett alkotások között szerepel a járványra reflektáló munka, 96 perces nagyjátéfilm, Bud Spencer és Terence Hill alakját megidéző animációs alkotás és olyan film is, amelyben az alkotók klippszerűen dolgoznak fel egy társadalmi történetet - mondta el a műsorban a fesztivál igazgatója, Lutter Imre producer, előadóművész. A fesztiválra május végéig amatőr, pályakezdő és profi filmesek egyaránt jelentkezhetnek - tette hozzá.



A versenyprogramba tavaly január 1-je után elkészült vagy korábbi, de még be nem mutatott fikciós rövid- és egészestés játékfilmekkel, dokumentum- és ismeretterjesztő filmekkel, animációs alkotásokkal, versfilmekkel és a járvány veszélyeire tekintettel otthoni körülmények között mobiltelefonnal forgatott filmmel is lehet nevezni - közölte a fesztivál igazgatója.



A fesztiválon a fő program, a versenyfilmek vetítése, a pódiumbeszélgetések és az Ötvös Csöpi-filmek hagyományos vetítése mellett számos zenei, gasztro- és családi esemény várja a lágotatókat.



A fesztivál fővédnöke Bujtor Judit, Bujtor István özvegye, a zsűri elnöke Janisch Attila érdemes művész, Balázs Béla-díjas filmrendező.



Az egyes műfaji kategóriák nyertesei egymillió forintos megosztott díjazásban részesülnek, és elnyerik a Bujtor István-díjat, Árvay Zolta képzőművész alkotását, amely Bujtor István hajójának, a Tamangónak kicsinyített, aranyozott mása.



A verseny nevezési feltételei és a jelentkezési lap a www.vers.hu/bujtorfilmfesztival oldalon található - közölte a fesztivál igazgatója.