Kultúra

Virtuális kiállítás mutatja be Magyarország értékeit

A kormány internetes kiállításon mutatja be a Magyarország 365 fotópályázat legjobb képeit - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az MTI-nek hétfőn reggel.



Dömötör Csaba felidézte: a pályázat 2019-ben indult azzal a céllal, hogy bemutassa Magyarország értékeit. Amatőr és hivatásos fotográfusok három kategóriában több mint 20 ezer képet küldtek be, a szakmai- és közönségdíjakat decemberben adták át.



Az online kiállítás a fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalon elérhető, itt a díjnyertes alkotások is megtalálhatóak. Egyes pályaművek közterületi felületeken is megjelennek.



A képek azt bizonyítják, hogy Magyarország tele van gyönyörű helyekkel, időtálló épületekkel és életerős közösségekkel. Az alkotások egyúttal kiváló ihletet adhatnak nyári kirándulásokhoz és hazai nyaralásokhoz - fogalmazott a politikus.