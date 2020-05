Kultúra

Múzeumok napja - Programok Debrecenben

A debreceni Déri Múzeum az Arany Egyszarvú patika múzeumpedagógiai bemutatásával, a Debreceni Irodalom Háza Ady-relikviákkal készül az idei múzeumok napjára. 2020.05.16 06:30 MTI

Közleményük emlékeztet arra, hogy digitális iskolai múzeumi oktatási napot szervez a múzeumok nemzetközi napja alkalmából május 18-ra a Mozaik Múzeumtúra: a Demó névre hallgató programban csaknem húsz múzeum vesz részt történelmi, irodalmi, néprajzi, zenei múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, online feladványokkal, játékokkal, videókkal, virtuális túrákkal.



A programhoz a Déri Múzeum és tagintézménye, a Debreceni Irodalom Háza is csatlakozott. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a Déri Múzeumban a téma a gyógyítás és a gyógyító szerek lesznek, mindezt az állandó kiállítás egyik egysége, az egykori debreceni Arany Egyszarvú patika segítségével mutatják be a múzeumpedagógusok.



A patika berendezése az egyik legszebb és legértékesebb hazai gyógyszertári gyűjtemény. Egyes edényekben még mindig megtalálhatók a régi gyógyszerek maradványai. A mini kiállításról készült kisfilm után a témához kapcsolódó online feladatok mozgatják meg a gyerekek fantáziáját - közölték.



Tájékoztattak arról is, hogy a Debreceni Irodalom Házában egy különleges szerelem, egy kíváncsi rajongó története elevenedik meg ebből az alkalomból.



Ady Endre pályája elején néhány évet Debrecenben töltött. Ott lett joghallgatóból újságíró, és kezdett első verseskötete, a Versek kiadásán dolgozni, ami 1899-ben meg is jelent Debrecenben.



A fiatal költő ez idő tájt kapott levelet a Debreceni Hírlap szerkesztőségébe Kíváncsi jeligére, amelyben valaki afelől érdeklődött, vajon miért olyan bús a költészete. E kérdéssel vette kezdetét egy levelezés, s egy különös szerelem a költő, és egy olyan leány között, akinek személye sokáig még az irodalomtörténészek számára is talány volt.



Az online tárlatvezetésen az érdeklődők megismerhetik azokat a relikviákat, amelyeket kapcsolatuk bizonyítékául az irodalom házában őriznek, s amelyeket a vírus elvonulása után az Adybandi ébresztése című időszaki kiállításon tekinthetnek majd meg a látogatók.



A tárlatvezetés során sok információ elhangzik Kíváncsi Illi és a költő levelezéséről, de némely fordulat rejtve marad, azokat a diákok szerkesztett formában közreadott levelezésükből deríthetik ki. Az új ismeretek birtokában teljesebb képet kapnak e történetről, amelyet képregényben is ábrázolhatnak - jelezte a múzeum sajtószolgálata.