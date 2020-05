Kultúra

Rembrandt Éjjeli őrjáratának minden eddiginél nagyobb felbontású képét tette közzé a Rijksmuseum

A nagyfelbontású fotót a restaurációs munkák alatt készítették, hogy a szakemberek alaposan tanulmányozhassák a festmény minden pontját és fel tudják deríteni, hol tett kárt az idő a festményben.

Rembrandt Éjjeli őrjárat című mesterművének minden eddiginél nagyobb felbontású képét tette közzé online az amszterdami Rijksmuseum.



A múzeum a The Guardian cikke szerint egyúttal közölte, hogy a festmény restaurálásának befejezése késik. A művelet tavaly kezdődött, és a múzeum folyamatosan online közvetítette a szakemberek munkáját.



A festmény most közzétett 44,8 gigapixeles fotóját 528 különböző fotóból állították össze. Ez a részletgazdag felbontás lehetővé teszi, hogy az óriási vászon minden ecsetvonását külön meg tudják nézni az érdeklődők.



A nagyfelbontású fotót a restaurációs munkák alatt készítették, hogy a szakemberek alaposan tanulmányozhassák a festmény minden pontját és fel tudják deríteni, hol tett kárt az idő a festményben.



Taco Dibbits, a múzeum igazgatója elmondta, hogy az Éjjeli őrjáraton dolgozó restaurátorok a legfejlettebb technológiákat használják, és folyamatosan feszegetik a lehetőségek határait. A fénykép kulcsfontosságú információforrása lett a szakembereknek, a múzeum honlapjára látogatók pedig aprólékosan megcsodálhatják a mű minden részletét - hangsúlyozta az igazgató.



A 12 fős restaurátorcsoport tavaly júliusban kezdett el dolgozni a külön ehhez a munkához létrehozott hét négyzetméteres üvegkamrában. A koronavírus-járvány alatt életbelépett távolságtartási szabályok miatt azonban az eredeti munkatervet nem tudják tartani.



Az eredeti terv szerint a munka második fázisa 2020 nyarán kezdődött volna. Mivel ez nem lehetséges, 2021 elejére csúsztatták el. Az üvegkamrában zajló munka rendjét a biztonsági szabályok szerint határozták meg, tehát egyszerre legfeljebb két ember dolgozhat a festmény restaurálásán a kis helyiségben.



A restaurátorok a karantén miatt néhány hét szünetet is tartottak, munkájukat szerdán kezdték el ismét.



A Rijksmuseum várhatóan június 1-jén nyit ki újra, de a napi látogatószámot a megszokott tízezer helyett kétezer főben maximálják, hogy eleget tudjanak tenni a fizikai távolságtartás követelményének.



Az Éjjeli őrjárat Rembrandt van Rijn (1606-1669) egyik leghíresebb alkotása. A festő az 1640-es években kapott megbízást arra, hogy bemutassa a Frans Banning Cocq kapitány vezette amszterdami polgárőrséget. A nagy méterű, 363-szor 467 centiméteres kép egy teljes falat betölt a Rijksmuseumban.