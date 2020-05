Kultúra

A Budavári Siklóról és a Zugligeti Libegőről bocsátott ki alkalmi bélyeget a Magyar Posta

A főváros legkülönlegesebb járműveiről, a 150 éves Budavári Siklóról és az 50 éves Zugligeti Libegőről bocsátott ki alkalmi bélyeget a Magyar Posta. 2020.05.11 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budavári Sikló a főváros egyik legnépszerűbb látványossága, 1987 óta a világörökség része - áll a Magyar Posta Zrt. MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.



Mint írják, a sikló két kocsija - "Margit" és "Gellért" - csaknem 100 méter hosszú, 60 százalékos emelkedésű sínpályán viszi az utasokat, a megtett szintkülönbség mintegy 50 méter. A két kocsi ingaszerűen működik: miközben az egyik felfelé indul, a másik lefelé szállítja az utasokat. A kocsik jelenleg 1 másodperc alatt 1,5 métert tesznek meg.



Az idén 150 éves Budavári Sikló köszöntésére kibocsátott alkalmi bélyeg főmotívuma a BS1 "Margit" kocsi és a dunai látkép a Széchenyi Lánchíddal.



Az alkalmi borítékon a Budavári Sikló pályájának és kocsijainak jellegzetes képei láthatók. Az alkalmi bélyegzőben a sikló kocsijának stilizált rajza található. Az alkalmi bélyeg 50 ezer példányban, Kara György grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült.



A főváros másik különleges közlekedési eszközének, a Zugligeti Libegőnek is évfordulója van, 50 éve működik, ezt ünnepli alkalmi bélyeg kibocsátásával a Magyar Posta.



A Libegő drótkötél pályája több mint 1 kilométer hosszú, a szintkülönbség 262 méter. A szerkezet lassabban halad, mint egy mozgólépcső, a sebessége mindössze 4 kilométer/óra, így az egyik állomástól a másikig 12 perc az út.



A Magyar Posta által kibocsátott alkalmi bélyegkép fő motívuma a csodálatos környezetben üzemelő Zugligeti Libegő. Az alkalmi borítékon a János-hegyi végállomás épülete, míg az alkalmi bélyegzőn egy függőszék stilizált rajza látható.



Az alkalmi bélyeg 50 ezer példányban, Hefelle Glória grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült.



A bélyegek megvásárolhatók egyes postahelyeken és a www.posta.hu-n.