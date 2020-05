Koronavírus

Elmarad a miskolci operafesztivál

A koronavírus-járvány miatt idén nem tartják meg a Bartók+ Miskolci Operafesztivált - közölte a polgármesteri hivatal sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben, hónapokban Miskolc város vezetése az Operafesztivál szervezőivel, szakembereivel együttműködve mindent megtett azért, hogy a járvány szorításában, a veszélyhelyzet ellenére se maradjon el idén a programsorozat, amely immár két évtizede az egyik legfontosabb kulturális rendezvénye a városnak.



"Minden erőfeszítés és küzdelem ellenére mára világossá vált, hogy az Operafesztivált az eddig megszokott módon és feltételekkel idén nem lehet megrendezni" - tartalmazza a közlemény, amely arra is kitér, hogy a károk nagyságát, amelyeket a járvány a kulturális élet területén okoz, egyelőre még senki nem tudja megbecsülni, Miskolc azonban továbbra is azon dolgozik, hogy a fesztivál megmaradjon.



A város a nyitóprodukcióként tervezett júniusi José Carreras-koncert ügyében továbbra is komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a koncert ellehetetlenülése ellenére Miskolc számára pénzügyileg is a lehető legjobb megállapodás születhessen meg - írták.