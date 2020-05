Gyász

Meghalt Little Richard, a rock 'n' roll úttörője

87 éves korában meghalt Richard Wayne Penniman, ismertebb nevén Little Richard, a könnyűzene történetének egyik meghatározó alakja, a Long Tall Sally, a Tutti Frutti és a Good Golly Miss Molly című dalok előadója.



A zenész szombati halálát előbb fia, Danny Penniman erősítette meg a Rolling Stone-nak, majd egykori ügynöke, Dick Alen a CNN-nek. A rock and roll egyik legnagyobb úttörőjének számító Little Richard halálának okát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Penniman basszusgitárosa, Charles Glenn később a TMZ-nek elmondta: a szinte felfoghatatlanul nagy hatású zenész tennessee-i otthonában halt meg szombaton, két testvére és fia körében, két hónapja volt beteg. A nyilatkozat szerint március végén beszéltek utoljára, Richard akkor arra kérte, látogassa meg, ám ezt a kérést Glenn a járvány miatt nem tudta teljesíteni.



Little Richard zenészek generációira volt hatással, olyanok előadók rajongtak érte és dalaiért, mint James Brown, Otis Redding, Bob Dylan, Jimi Hendrix, David Bowie, Lou Reed, Elvis Costello, Elton John vagy Patti Smith, de óriási hatással volt például a Rolling Stones, a Beatles, az AC/DC, a Kinks, a Creedence Clearwater Revival és a Motörhead zenéjére is.