Turizmus

Vonzóbbá teszik az athéni Akropoliszt

Komoly fejlesztések indultak Görögország legfőbb turistalátványossága, az athéni Akropolisz területén: új látogatói lifteket létesítenek, javítanak a világításon és eltávolítják az állványzatokat.



Lina Mendoni kulturális miniszter a Skai tévé keddi adásában elmondta, hogy a projekttel színvonalasabbá teszik a műemlékekben gazdag helyszínt, bővítik a szolgáltatások körét. Ha kész lesz, megfelel majd a turisták elvárásainak - tette hozzá.



Az évente másfél milliós látogatottságú Akropolisz az összes többi görög régészeti hellyel és múzeummal együtt jelenleg a világjárvány miatt zárva tart.



Az ókori fellegvár felújítási munkái közül kettő a kerekesszékes látogatók kényelmét szolgálja: új liftet és feljárót építenek nekik. Mendoli szerint a kerekesszékes felvonó július végén kezdhet működni.



Dolgoznak a fellegvár világításán is: a járókelők számára biztonságosabbá, valamint olcsóbbá is teszik, de látványosabb fény vetül majd a Parthenon épületére is.



Felgyorsítják a Parthenont borító, használaton kívüli állványzatok bontását is, a komor fémszerkezet egyes elemeit pedig diszkrétebb megoldással helyettesítik.



A jegyváltást hatékonyabbá teszik, az ajándékbolt is vonzóbb választékkal várja majd a látogatókat.



A tervek között szerepel az elektromos hálózat korszerűsítése és a villámvédelem is, miután tavaly nyáron négy ember villámcsapástól szenvedett sérüléseket.