Kulturális fesztiválok és kiállítások időpontjai és programjai módosulnak a járvány miatt

A változások érintik többek között a Pécsi Egyetemi Napokat, a Fezen Fesztivált, a Bondoró Utcaszínház Fesztivált, valamint a Cifrapalota és a Magyar Nemzeti Múzeum tárlatait. 2020.04.28 23:30 MTI

Nem rendezik meg idén a Pécsi Tudományegyetem legnagyobb közösségi eseményét, a könnyűzenei produkciókat felvonultató Pécsi Egyetemi Napokat a koronavírus-járvány miatt. Azért döntöttek a rendezvény idei évi kihagyása mellett, mert nem találtak a produkciók, a helyszínek és az egyetemi tanév szempontjából megfelelő időpontot. A szervezők kitértek arra, hogy elővételes jegyeket a veszélyhelyzet közeledtét látva tudatosan nem értékesítettek - olvasható a közleményben.



Bizonytalanná vált az idei Fezen fesztivál sorsa a rendkívüli helyzet miatt. Már tudni lehet, hogy a szervezők a jövő évi Fezent 2021. július 28. és 30. között tervezik megrendezni, ahol a fellépők között lesz többek között a Danzig, az Amon Amarth, az Anthrax, a CRO-MAGS és a Death Angel is. Az idei jegyek érvényesek lesznek a 2021-es fesztiválra is, de igény szerint a teljes visszatérítésre is mód nyílik - írja a közlemény. Emellett a szervezők szeptember 11. és 13. között " meglepetéssel" készülnek közönségüknek.



A pünkösd hétvégére tervezett nyárindító Bondoró Utcaszínház Fesztivált új időpontban, augusztus 28. és 30. között rendezik meg Kapolcson. Az átszervezések miatt a rendezvény időtartamát négy nap helyett három naposra csökkentették a szervezők. A fesztivál továbbra is többek között vásári forgataggal, gólyalábasokkal, artistákkal és újcirkuszi formációkkal, valamint családi műsorokkal, bábelőadásokkal és zenei koncertekkel várja a látogatókat.



A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Rotschild Klára életét és munkásságát bemutató időszaki kiállítását hétről hétre új kurátori vezetésen keresztül ismerheti meg a közönség a múzeum Youtube csatornáján, az új epizódok szombat reggelente jelennek meg 11 héten keresztül. A kiállítás kurátora Simonovics Ildikó divattörténész, a múzeum 20. századi és kortárs textilgyűjteményének vezetője a sok éves kutatómunkájának eredményeként létrejött tárlatban kalauzolja a nézőket - áll az összegzésben.



A kecskeméti Cifrapalotában március 14-én nyílt meg a jubileumi Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé, azonban azt a járvánnyal kapcsolatos rendelkezések miatt csak két napig lehetett megtekinteni, ezért a kiállítás anyagát keddtől december 31-ig a Kecskeméti Katona József Múzeum online is bemutatja a honlapján. A biennále alapító kurátora Gyergyádesz László, a művészettörténész szerkesztette virtuális tárlat ábécésorrendben tartalmazza a zsűri által kiválasztott 146 alkotó művének, sorozatának reprodukcióját, részletes adatait.



A Szolnoki Szimfonikus Zenekar törölte fellépéseit. Az eddigi online előadások után döntöttek úgy, hogy a biztonsági előírásokat betartva, csökkentett létszámmal élőben is játszanak, rögtönzött koncerteket tartanak. Legutóbb pénteken kora este a We are the World című sláger dallama csendült fel a szolnoki Széchenyi lakótelepen. A szolnokiak a közeljövőben is számíthatnak rögtönzött előadásokra a szimfonikusoktól.

A társasházakban közös tapssal, máshol óriásplakátokkal mondanak köszönetet. Nagykörűben gyerekek alkotásaiból készült óriásplakátokat helyeztek ki az üzletek, pékség, gyógyszertár, orvosi rendelő, posta, plébánia, idősek otthona, önkormányzat ablakaira, ajtóira a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda szervezésében, ezzel köszönték meg az ott dolgozók munkáját. Az eladókról, az egészségügy, az önkormányzat, a posta, a szociális intézmények dolgozóiról készült képeket az óvoda elé kihelyezett dobozba várták, de online is el lehetett juttatni az óvodához. Az alkotásokból az óvónők készítettek plakátokat. Csataszögön az ottani óvodások rajzaiból a bolthoz, orvosi rendelőhöz, önkormányzathoz és vízműhöz került plakát.