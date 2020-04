Szörnyű

Kórházba került Csűrös Karola

Trombózist kapott Csűrös Karola, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, írja a Bors. A Semmelweis Klinikán fekvő, 83 éves színésznő azonnali ellátásra szorult a lábában kialakult vérrög miatt.



"Való igaz, jelenleg is a Semmelweis Klinikán fekszem, korábban Honvédból szállítottak ide. Valószínűleg a korábbi térdproblémáimból adódó kevés mozgás miatt alakulhatott ki a vérrög. Szerencsére jobbak a leleteim, a napokban haza is mehetek, ha minden igaz" - mondta a lapnak a színésznő.



Csűrös Karolát a koronavírus-jávány miatt nem látogathatja a családja, de a színésznő a napokban hazamehet, ahol a menye és férjének unokái ápolják majd.



"Rettenetes ez a járvány, már itt is ürítik ki a kórházakat és csak a nagyon súlyos esetek maradnak bent. Igyekeznek ránk figyelni, hiszen mindannyian félünk ettől a vírustól. A rokonaim és a barátaim se látogathatnak most meg, mindent le kellett tenniük a portán, az egyetlen kapcsolatom a külvilággal az a telefonom maradt" - fogalmazott.