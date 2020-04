A Költészet napja

370 ember szavalta el a János vitéz 370 versszakát a költészet napja alkalmából - videó

1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját és tisztelgünk a magyar irodalom előtt. 2020.04.12 ma.hu

"Petőfi Sándor elbeszélő költeménye a magyar irodalom egyik legendás alkotása. A mű mindannyiunk emlékezetében mélyen ott él - és nem csak azért, mert az iskolapadban mindannyian találkozunk vele, hanem azért is, mert a története és a kifejezésmódja is kiemelkedő értéket képviselnek. A mű 27 éneke összesen 370 versszakból áll, ezt a 370 versszakot most 370 ember mondja el" - írta a ma.hu-nak Csányi Péter, az irodalom-inspirált ruházati márka és közösségi mozgalom társalapítója. A munka koordinálást vezetőtársával, Bárány Bencével közösen végezték, a videót Földes Máté szerkesztette.