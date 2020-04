Koronavírus

Elhunyt Wallace Roney amerikai dzsessztrombitás

Elhunyt Wallace Roney amerikai dzsessztrombitás. A Miles Davis utódjának tartott zenész 59 éves volt, halálát a koronavírusból fakadó komplikációk okozták a New Jersey állambeli Patersonban - tudatta a CNN a művész publicistájának közlése alapján.



"Le vagyunk sújtva. Wallace a dzsesszközösség globális életereje volt. Miles szerette és támogatta őt" - írta Twitter-bejegyzésében Miles Davis két gyermeke, Erin és Cheryl, valamint a legenda unokaöccse, a producer Vince Wilburn Jr.



Wallace Roney tehetséges trombitásként 1983-ban találkozott először Miles Davisszel, aki egyik saját hangszerét ajándékozta neki. A két zenész 1991-ben együtt lépett színpadra a montreux-i dzsesszfesztiválon.



Miles Davis halála után Wallace Roney Miles egykori zenésztársaival, Wayne Shorterrel, Herbie Hancockkal, Ron Carterrel és Tony Williamsszel közös lemezzel tisztelgett a mester emléke előtt. Ezért, a Tribute to Miles című albumért 1994-ben Grammy-díjat kapott, három évvel később saját, Village című anyagáért jelölték erre az elismerésre.



Zenekarvezetőként huszonegy lemezt készített, az utolsó, a Blue Dawn - Blue Nights tavaly jelent meg. Dolgozott Geri Allennel, Kenny Barronnal, Cindy Blackmannel, Art Blakey-vel, Chick Coreával, Joey DeFrancescóval, Ricky Forddal, Dizzy Gillespie-vel, Vincent Herringgel, Helen Merrillel, Jarmo Savolainennel és James Spauldinggal is.