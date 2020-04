Koronavírus

Tévéshow lesz az Eurovíziós Dalfesztivál helyett

A Europe Shine a Light című műsor célja Európa egységét megmutatni a világjárvány idején. Az adás május 16-án este lesz, éppen akkor, amikor az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét eredetileg megrendezték volna Rotterdamban - közölte az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) a honlapján kedden.



A műsort közönség nélkül rendezik meg azok a holland televíziós csatornák, amelyek az elhalasztott versenyért is feleltek volna.



A Europe Shine a Light cím a dalfesztivál egy korábbi győztes dalára utal: a Katrina and the Waves 1997-ben Love Shine a Light című dalával győzött, ez volt a britek eddigi utolsó diadala.



"Minden műsorszolgáltatót, amely részt vett volna az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, valamint más EBU-tagországokat is arra ösztönzünk, hogy sugározzák ezt a showt az egység és az összetartozás jegyében" - fogalmazott Jon Ola Sand, a verseny igazgatója.



A szervezők szándékai szerint a műsor a koronavírus-járvánnyal is foglalkozni fog. Azt tervezik, hogy a 41 résztvevő ország előadója (negyvenen Európából, valamint az ausztrál énekes) egy korábbi eurovíziós slágert fog együtt bemutatni, természetesen csak virtuálisan, hiszen mindenki a saját országából jelentkezik be.