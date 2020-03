Labdarúgás

Nyolc Chelsea-játékos Mourinho álomcsapatában

A Marca című spanyol sportnapilap felkérésére az 57 éves portugál szakember összeválogatta a legjobbnak vélt tizenegyet azokból a labdarúgókból, akiket vezetőedzői karrierje során eddig irányíthatott.



Mourinho előbb 2004 júniusától 2007 szeptemberéig, majd 2013 nyarától 2015 végéig tevékenykedett a londoni gárdánál, ahonnan Petr Cech, John Terry, Ricardo Carvalho, William Gallas, Claude Makélélé, Frank Lampard, Eden Hazard és Didier Drogba is bekerült az álomcsapatába. Közülük honfitársával, Ricardo Carvalhóval korábban már a Portóban, majd később a Real Madridban is együtt dolgozott.



Rajtuk kívül többi klubcsapatából csupán hárman, Javier Zanetti (Internazionale), valamint Mesut Özil és Cristiano Ronaldo (Real Madrid) kerültek be.



A Manchester Unitedból viszont senkit nem válogatott be, miként jelenlegi csapatából, a Tottenham Hotspurből sem. Így többek között olyan játékosok maradtak ki Mourinho tizenegyéből, mint Iker Casillas, Sergio Ramos, Marcelo, Xabi Alonso, Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder, Paul Pogba, Samuel Eto'o vagy éppen Harry Kane.



Mourinho a Portóval, a Chelsea-vel, az Interrel és a Reallal is nyert bajnokságot, kétszer diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában (Porto, Inter).