Kultúra

Házhoz viszi a könyveket az időseknek több könyvtár

Házhoz viszi a könyveket az időseknek és a mozgásukban korlátozottaknak az ország több bibliotékája. Könyvtárosok online mesét olvasnak a négy fal közé szorult gyerekeknek, az otthon maradt felnőtteknek pedig könyvtári podcastokat ajánl a könyvtárak.hu.



Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete által létrehozott új weboldal a koronavírus-járvány idején is elérhető különleges könyvtári szolgáltatásokat gyűjti egybe - közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.



Mint írták, számos intézmény összegyűjtötte és online csatornáin közzétette az országos és az adott településre vonatkozó koronavírussal kapcsolatos rendelkezéseket és a megbetegedés megelőzésére szolgáló tanácsokat.



Személyes kapcsolat nélkül is van lehetőség a könyvtáros segítségét igénybe venni. Az élő online könyvtári tájékoztatás során Skype-on keresztül lehet kérdezni a könyvtárost, a munkához, tanuláshoz és oktatáshoz szükséges online forrásanyagokhoz adatbázis-ajánlókat állítanak össze a könyvtárak munkatársai.



A bibliotékák továbbra is folyamatos könyvajánlóval jelentkeznek, az e-mailen kért dokumentumokat (könyveket, DVD-ket, CD-ket) pedig előre összekészítik, hogy az olvasónak már csak át kelljen venni azokat.



A Magyar Elektronikus Könyvtárból egyaránt letölthetők szakirodalmi művek, hangoskönyvek, kötelező olvasmányok és szépirodalmi alkotások is. A Könyvtári Figyelő, a Könyv, Könyvtár és Könyvtáros folyóiratokhoz az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet a járvány ideje alatt teljes körű elektronikus hozzáférést biztosít.



A könyvtárak pontos szolgáltatásairól interaktív térkép segítségével lehet tájékozódni a könyvtárak.hu oldalon.